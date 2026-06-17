Ingeniero White: robaron cables del Club Huracán y fueron detenidos un joven y un menor

Dos personas fueron aprehendidas en el marco de una investigación por el robo de cables en las instalaciones del Club Huracán de Ingeniero White. El hecho ocurrió durante la madrugada del lunes, cuando los delincuentes rompieron el candado del portón de ingreso al sector visitante y accedieron al predio para sustraer cableado trifásico y monofásico que se encontraba almacenado para futuras obras de iluminación.

Tras la denuncia presentada por las autoridades de la entidad deportiva, personal del Gabinete de Investigaciones de la Comisaría Tercera inició tareas investigativas en coordinación con el Centro Único de Monitoreo (CEUM), donde se logró identificar a los sospechosos y seguir sus movimientos hasta el domicilio de uno de ellos.

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Durante la mañana, parte del material robado fue encontrado oculto entre los pastizales ubicados detrás de la cancha de Huracán, en una zona cercana a la marea.

Posteriormente se realizó un allanamiento en una vivienda de calle Juan B. Justo al 2800, en Ingeniero White.

Como resultado del procedimiento fueron aprehendidos un menor de 15 años y Santiago Ezequiel Bentacourt, de 19.

Según informaron fuentes policiales, este último se encontraba cumpliendo arresto domiciliario por causas relacionadas con delitos contra la propiedad y abuso de arma.

Además, en la vivienda se secuestró parte del cableado sustraído, aunque una porción del material ya había sido combustionada.

El joven de 19 años quedó alojado en la Comisaría Tercera, mientras continúa la investigación para determinar la totalidad de las responsabilidades en el hecho.