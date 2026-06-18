Preocupación: qué se sabe sobre la salud de Chiche Gelblung tras la nueva internación

Tras haber recibido el alta médica luego de permanecer internado durante casi un mes, Chiche Gelblung debió regresar al sanatorio apenas unos días después. Según trascendió, el periodista presentó un cuadro febril que encendió las alarmas de su familia, que lo convenció de volver a atenderse pese a su resistencia inicial.

En medio de la preocupación por su salud, Fernanda Iglesias brindó detalles sobre la situación del conductor al aire de Puro Show (eltrece) y explicó que el cuadro es complejo porque involucra varios problemas médicos simultáneos.

“Para que entendamos un poco qué es lo que tiene Chiche, porque no es una sola cosa. Tiene varias cosas distintas”, comenzó explicando la panelista.

Según relató, Gelblung estuvo internado en terapia intensiva debido a una trombosis en uno de sus tobillos. Durante ese tratamiento le colocaron dos stents y fue anticoagulado, como suele ocurrir en este tipo de casos.

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Además, Iglesias detalló que el periodista enfrenta una complicación en uno de sus pies. “Tiene en la planta del pie una llaga que le produjo una infección y también una gangrena. Entonces tiene el pie muy complicado”, aseguró. Incluso reveló que en algún momento se evaluó la posibilidad de una amputación. “Él dijo: ‘Antes que morirme, prefiero que me corten el pie’”, contó.

La panelista explicó que este problema también influye en su movilidad y es una de las razones por las que utiliza silla de ruedas, aunque puede caminar con dificultad debido al dolor que le provoca la lesión.

Respecto de la nueva internación, Iglesias indicó que todo comenzó cuando el periodista levantó fiebre días después de recibir el alta. “La familia lo convenció de volver al Mater porque él no quería”, señaló.

En 2022, Chiche se llevó el Martín Fierro de Oro y fue galardonado a Mejor Labor Periodística Masculina. (Foto: Movilpress)

Una vez en el centro médico, los profesionales detectaron además un problema respiratorio. Sin embargo, aclaró que no fue necesario trasladarlo nuevamente a terapia intensiva y que permanece en una habitación común mientras los médicos monitorean su evolución.

Durante su intervención, la periodista también reveló que Gelblung recibe diálisis tres veces por semana debido a una insuficiencia renal, otro de los problemas de salud que forman parte de su delicado cuadro clínico.

“Tenemos la trombosis, insuficiencia renal, diálisis tres veces por semana y la infección en el pie”, resumió Iglesias, aunque llevó tranquilidad al asegurar que actualmente el conductor “está estable”.

Por el momento, los médicos continúan siguiendo de cerca su evolución mientras avanzan con los distintos tratamientos que requiere para afrontar las múltiples complicaciones de salud que atraviesa a sus 82 años. (TN)