Cutral Co inauguró la estatua de Lionel Messi más alta del mundo

La ciudad de Cutral Co, en la provincia de Neuquén, inauguró la estatua de Lionel Messi más alta del mundo, una monumental obra de 26 metros de altura que ya se convirtió en un nuevo atractivo turístico y cultural de la región.

La escultura fue realizada por el artista local Aldo Beroisa y quedó emplazada sobre la Ruta Nacional 22, uno de los principales corredores viales de la Patagonia argentina.

La iniciativa se enmarca en la identidad que distingue a Cutral Co como Capital Provincial de los Monumentos, una denominación que refleja la gran cantidad de obras de gran escala que forman parte del paisaje urbano de la ciudad.

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La figura homenajea al capitán de la Selección argentina y campeón del mundo en Qatar 2022, considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos y uno de los máximos ídolos del deporte nacional.

Con sus 26 metros de altura, la estructura se posiciona como la representación de Messi más alta del planeta, superando otras esculturas dedicadas al astro rosarino en distintos países.

La inauguración contó con la presencia de autoridades locales, vecinos y visitantes que se acercaron para presenciar la presentación oficial de la obra, que rápidamente generó repercusión en redes sociales y medios de comunicación.

Desde el municipio destacaron que el monumento busca fortalecer el perfil turístico de la ciudad y consolidar a Cutral Co como un punto de referencia para quienes recorren la provincia de Neuquén.

La elección de Messi como figura homenajeada responde al impacto que tuvo el futbolista en la historia reciente del deporte argentino, especialmente tras la obtención de la Copa América 2021, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022. (NA)