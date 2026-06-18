Comunicado oficial: Boca anunció al Vasco Arruabarrena como su nuevo entrenador

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Boca Juniors confirmó de manera oficial a Rodolfo Arruabarrena como nuevo entrenador del equipo principal.

A través de un escueto comunicado, la institución de La Ribera brindó información sobre el nuevo DT.

El comunicado:

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El Club Atlético Boca Juniors informa que Rodolfo Arruabarrena firmó su contrato hasta el 31 de diciembre de 2027 y es el nuevo Director Técnico del primer equipo de la Institución.

El Cuerpo Técnico que acompaña al Vasco está conformado por Diego Markic (AC), Juan Gobet (AC), Gustavo Roberti (PF), Cristian Aquino (PF), Cristian Muñoz (EA) y Amr Mokhtar (AV).