El pronóstico: cómo estará el tiempo este viernes en la ciudad

El servicio de Satelmet anticipa para este viernes 19 de junio una jornada con una temperatura mínima de 4 grados y una máxima de 14 en Bahía Blanca.

En la mañana el tiempo será frío y soleado, con viento leve del sector oeste y buena visibilidad.

Por la tarde el tiempo se presentará fresco con aumento de nubosidad y viento leve del oeste rotando al noroeste. El índice UV se prevé normal y la visibilidad se mantendrá buena.

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La noche, por su parte, será fría y nubosa, y se estima para las primeras horas del sábado una temperatura de 9 grados.