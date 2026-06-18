El pronóstico: cómo estará el tiempo este viernes en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 19 de junio en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet anticipa para este viernes 19 de junio una jornada con una temperatura mínima de 4 grados y una máxima de 14 en Bahía Blanca.
En la mañana el tiempo será frío y soleado, con viento leve del sector oeste y buena visibilidad.
La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región
Por la tarde el tiempo se presentará fresco con aumento de nubosidad y viento leve del oeste rotando al noroeste. El índice UV se prevé normal y la visibilidad se mantendrá buena.
La noche, por su parte, será fría y nubosa, y se estima para las primeras horas del sábado una temperatura de 9 grados.