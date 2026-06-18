Buscan intensamente a una adolescente de 15 años que desapareció ayer de su casa ​​​​​​​

La policía emitió una alerta de averiguación de paradero tras la denuncia radicada por Florencia Fabiana Riquelme (34), madre de Solange Silva, una menor de 15 años que se retiró de su domicilio el miércoles alrededor de las 17 y aún no regresó.

La adolescente reside junto a su abuelo, Carlos Silva (62), quien es no vidente, en una vivienda ubicada en la calle Chaco al 2400.

De acuerdo con las primeras investigaciones, Solange se habría dirigido a la casa de su novio, Brandon Valdez (19), domiciliado en Esquiú al 2600. Según la declaración del joven, ambos compartieron una reunión con un grupo de amigos durante la noche. Valdez aseguró que la menor se retiró de su propiedad este jueves a las 8, afirmando desconocer su rumbo actual.

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Las autoridades detallaron que la menor no cuenta con dinero en efectivo en su poder y que es la segunda vez que se radica una denuncia por un hecho de similares características (reincidente).

Al momento de la desaparición se ignoraba la vestimenta que llevaba puesta. Sus características físicas son:

Estatura: 1,66 metros aproximadamente.

Contextura: Delgada.

Tez: Blanca.

Cabello: Negro, lacio y con flequillo.

La familia ha autorizado expresamente la difusión de su fotografía para agilizar la búsqueda.

En el caso ya tomó intervención la UFIJ N° 20 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, en colaboración con la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI), procediéndose a la inserción del paradero en el sistema informático policial.

Si tenés alguna información sobre su paradero o la viste en las últimas horas, comunicate de inmediato al teléfono de contacto 291-6410578, al servicio de emergencias 911 o acercate a la dependencia policial más cercana.