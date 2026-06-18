Boca anunció la renovación de Lucas Faggiano, con un guiño de Toy Story: "Yo soy tu amigo fiel"

Boca Juniors confirmó la continuidad del bahiense Lucas Faggiano para la próxima temporada de la Liga Nacional 2026-27.

El Xeneize anunció la renovación del base de 37 años con un guiño a la película Toy Story, con un pequeño video y la frase icónica de la película: "Yo soy tu amigo fiel".

De esta manera, Lucas sumará otra temporada en la institución de La Ribera, donde arribó en agosto del año pasado para comenzar su segundo ciclo.

En esta última temporada se consagró campeón de América, al vencer a Franca (Brasil), por 86 a 72, en la final de la Champions League.

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Además, en la Liga Nacional, Boca quedó eliminado en semifinales ante Quimsa de Santiago del Estero y no pudo defender su bicampeonato.

A lo largo del último torneo, el base surgido en Estudiantes de nuestra ciudad jugó 45 partidos (35 de la fase regular y 10 de los playoffs), promediando en total 23,7 minutos por encuentro, 10 unidades y casi 3 asistencias.

Previo a este anuncio, el Xeneize también había confirmado el regreso de José Vildoza y la llegada de Tomás Monacchi.

En cuanto a renovación, seguirán Agustín Barreiro y Martín Cuello.