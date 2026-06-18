Habrá cortes de calles y desvíos en recorridos de colectivos este viernes en varias zonas de Bahía

Una serie de cortes programados en distintas calles de Bahía Blanca tendrán lugar entre mañana viernes y el martes 23, según dio a conocer el municipio.

Las interrupciones responden a tareas de reencarpetado, instalación de reductores de velocidad, obras de ABSA y actividades institucionales y privadas, y en algunos casos implicarán cambios en el recorrido del transporte público.

Mañana se realizará un corte parcial en Martiniano Rodríguez, entre Estomba y Zelarrayán, entre las 8 y las 17, por trabajos de reencarpetado. En este sector, la línea 500 modificará parte de su trayecto desde Ingeniero White hacia Sesquicentenario, circulando por Vieytes, Roca, 11 de Abril y Zelarrayán antes de retomar su recorrido habitual.

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En tanto, entre las 10 y las 18, habrá un corte total en San Andrés (altura 274, 416, 506 y 606) debido a la colocación de reductores de velocidad.

El sábado, entre las 12 y las 14, se interrumpirá totalmente la circulación en Cisneros, entre Pirovano y Pilmaiquén, por la realización de un acto institucional de una empresa.

El lunes 22, de 7 a 18, se llevará adelante un corte total en Berutti 810, entre 25 de Mayo y Luiggi, a raíz de trabajos a cargo de la empresa ABSA.

Finalmente, el martes 23, desde las 8, se dispondrá un corte total en Gorriti 320 por una obra particular. En este caso, la línea 514 modificará su recorrido habitual en sentido Coca Cola–Maldonado, circulando por Moreno, Terrada y Gorriti antes de retomar su trayecto.

Desde el Municipio se recomienda a los vecinos circular con precaución y considerar los desvíos previstos en el sistema de transporte público.