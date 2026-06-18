Detuvieron en Villa Rosario a un prófugo que violó su libertad condicional hace seis meses

Un peligroso delincuente que era intensamente buscado por la Justicia fue capturado esta mañana durante un operativo encubierto realizado por la policía. La detención se llevó a cabo alrededor de las 11 en el barrio Villa Rosario.

El detenido fue identificado como Pablo Javier Berguñan, de 32 años. Sobre él pesaba un pedido de captura por el delito de violación de libertad condicional, beneficio que había quebrantado hacía ya seis meses.

Según informaron fuentes policiales, Berguñan era buscado activamente por la justicia de la ciudad de Trenque Lauquen, donde se encontraba prófugo tras ser condenado por el delito de Robo agravado por el uso de arma de fuego. En aquella localidad vecina, el detenido posee un extenso historial delictivo que data desde su juventud, principalmente vinculado a delitos contra la propiedad y asaltos a mano armada.

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Sin embargo, su actividad criminal no se limitó a su ciudad de origen. Durante su tiempo en Bahía Blanca, Berguñan sumó nuevos antecedentes: en junio de 2024 había sido aprehendido in fraganti mientras intentaba darse a la fuga tras cometer un violento robo domiciliario en el barrio Villa Muñiz, precisamente en la primera cuadra de la calle Salinas Chicas.

Tras semanas de tareas investigativas, los efectivos de la comisaría Primera lograron establecer el paradero actual del evadido. Montaron una guardia encubierta y lograron interceptarlo en la vía pública, en la calle Thompson al 2600.

Berguñan no ofreció resistencia al verse rodeado por los uniformados. Fue trasladado de inmediato a la dependencia policial y ya se encuentra a disposición del Juzgado de Ejecución Penal de Trenque Lauquen, que determinará su inmediato traslado para que cumpla el resto de su condena en prisión efectiva.