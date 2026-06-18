ABSA informó que una rotura ocasionada por terceros genera baja presión de agua en el Bajo Rondeau
La reparación de la cañería afectada, en la esquina de Chaco y Gorriti, ya está en marcha, informó la prestataria.
La empresa Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima (ABSA) informa que debido a la intervención de terceros, esta mañana se produjo la rotura de una cañería en la intersección de las calles Chaco y Gorriti, en el sector del Bajo Rondeau.
La reparación ya está en marcha mientras se encuentra afectado con baja presión el suministro de agua en la zona.
Ante esta situación, se solicita a las personas usuarias cuidar las reservas domiciliarias de agua y disponer de las mismas sólo para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales, hasta la normalización del servicio.
Se recuerda que, ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.