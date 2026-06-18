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Mundial FIFA 2026.

República Checa y Sudáfrica empataron 1 a 1 en el inicio de la segunda fecha

Michal Sadílek adelantó a los checos, pero un penal de Tori Penso cambió el rumbo y Teboho Mokoena empató.

República Checa y Sudáfrica empataron 1-1 en Atlanta por la segunda fecha del Grupo A del Mundial 2026 y mantienen viva su chance de clasificación a los 16avos de final.

El mediocampista Michal Sadílek adelantó a los checos a los seis minutos del primer tiempo, pero un penal cambió el rumbo del partido y Teboho Mokoena empató a los 38 del complemento.

Ambos seleccionados llegaban obligados tras haber perdido en sus respectivos debuts y terminaron repartiendo puntos en un encuentro parejo que se resolvió recién en los minutos finales.

El empate dejó a ambos equipos con un punto en el Grupo A y obligados a jugarse la clasificación en la última jornada. República Checa enfrentará a México en el Estadio Azteca, mientras que Sudáfrica se medirá con Corea del Sur.

El resultado también favoreció a mexicanos y surcoreanos, que cerrarán la fecha esta noche desde las 22, con tres unidades cada uno y la posibilidad de quedar como líderes de la zona.

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