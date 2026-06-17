Los precios mayoristas aumentaron un 2,5% en mayo y acumulan un alza del 14,4% en 2026

La inflación mayorista registró una suba del 2,5% en mayo, lo que significó una desaceleración de 2,7 puntos porcentuales frente a abril, cuando había cerrado en 5,2%. La cifra fue difundida este miércoles por el INDEC.

Así, la variación del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) en mayo fue mayor a la inflación minorista, ya que los precios al consumidor se movieron 2,1% en el mismo período. Además, el indicador difundido hoy acumuló un alza de 14,4% en los primeros cinco meses del año y del 34,5% en los últimos 12 meses.

La evolución de los precios mayoristas durante el mes pasado se explicó por la suba del 2,5% en los productos nacionales y del 3,1% en los importados.

Según detalló el INDEC, dentro de los productos nacionales, las divisiones con mayor incidencia positiva en el IPIM fueron Sustancias y productos químicos, con 0,65 puntos porcentuales; Energía eléctrica, con 0,25 p.p.; Productos refinados del petróleo, con 0,24 p.p.; Alimentos y bebidas, con 0,22 p.p.; y Petróleo crudo y gas, con 0,22 p.p.

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Por otra parte, el índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) mostró un aumento de 2,7% en mayo, que se explica por la suba de 2,7% en los productos nacionales y de 3% en los productos importados.

Mientras que el índice de precios básicos del productor (IPP) registró un incremento de 2,7% en el mismo período, como consecuencia de la suba de 2,4% en los productos primarios y de 2,8% en los productos manufacturados y energía eléctrica.

De cuánto fue el aumento de los precios mayoristas en mayo

El INDEC publica tres tipos de índices sobre los precios mayoristas. En mayo, se registraron los siguientes datos:

El Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), que mide la variación de los precios a los que los productores e importadores venden en el mercado interno, incluyendo impuestos, mostró una suba de 2,5% en mayo y un alza interanual de 34,5%.



El Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB), que excluye el efecto impositivo del IPIM, registró un incremento de 2,7% en el quinto mes del año y una suba interanual de 33,5%.



El Índice de Precios Básicos del Productor (IPP), que calcula la variación de los valores de la producción local sin impuestos, tuvo un aumento de 2,7% en mayo y una variación de 34,6% en los últimos 12 meses.

El costo de construcción subió 2,7% en mayo

El INDEC también publicó este miércoles el nivel general del Índice del Costo de la Construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires correspondiente a mayo de 2026, que registró una suba del 2,7%. El dato resultó 0,4 puntos menor que el del mes anterior, que había alcanzado 3,1%.

El indicador mostró un alza del 29% interanual y acumuló un incremento del 12,8% en los primeros cinco meses del año.

Según el organismo estadístico, el mes pasado los materiales subieron 1,6%. Los ítems de obra que más se encarecieron en mayo fueron movimiento de tierra (5,6%); otros trabajos y gastos (3,9%); albañilería (3,3%); estructura (2,8%); instalación eléctrica (2,6%), y carpintería de madera (2,2%).

Mientras que el capítulo mano de obra aumentó 3,5% y refleja el acuerdo salarial de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), que incluye una asignación no remunerativa y extraordinaria. En tanto que el capítulo gastos generales subió 4% debido al aumento en las categorías laborales, especialmente en el ítem “Sereno”, detalló el Indec. (con información de TN)