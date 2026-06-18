Canadá sufrió y festejó en el mismo partido: venció 6-0 a Qatar, pero Koné sufrió una durísima lesión

La selección de Canadá fue superior de forma abrumadora ante Qatar y se quedó con una goleada por 6-0, en la segunda fecha del Grupo B del Mundial 2026.

El equipo norteamericano fue local en el estadio BC Place y ganó con tantos del delantero Cyle Larin, a los 15 del primer tiempo, el atacante Jonathan David, con un triplete en 28 y 48 de la primera parte y 46 de la segunda, el volante Nathan Saliba, a los 18 del complemento, y el mediocampista Mohamed Al-Mannai en contra, cuando iban 29 minutos del segundo tiempo.

Además, el conjunto que organizó el Mundial de 2022 tuvo dos expulsiones: el defensor Homam Al-Amin, a los 31 del primer tiempo, y el mediocampista Assim Madibo, en 10 minutos del complemento, con una infracción que terminó en la dura lesión del mediocampista Ismael Koné, debió retirarse en camilla.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Con el triunfo, el conjunto que dirige Jesse Marsch sumó su primer triunfo mundialista y trepó al primer puesto de la zona B, con cuatro puntos, mientras que Qatar marcha último, con una sola unidad.

En la última fecha de la fase de grupos, Canadá jugará por el primer puesto de la zona ante Suiza, el miércoles 24 de junio a las 16:00, mientras que el equipo del español Julen Lopetegui enfrentará a Bosnia y Herzegovina, en simultáneo, en búsqueda del tercer lugar del grupo.

*El grupo

Así está la tabla luego de las dos primeras fechas:

1°) Canadá, 4 puntos; 2°) Suiza, 4; 3°) Bosnia Herzegovina, 1 y 4°) Qatar, 1.