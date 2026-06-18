Lo que empezó con una denuncia por agresiones terminó en un operativo antidrogas y detenidos

Un allanamiento realizado este jueves en una vivienda del Barrio Centro de Inquilinos Bahienses, por personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Quinta, permitió desarticular un cultivo de marihuana y el secuestro de distintas sustancias estupefacientes,

Durante el procedimiento fueron aprehendidos Susana Mariela Morón, de 50 años, y Nahuel Eloy Noel, de 21, ambos residentes en el domicilio allanado, ubicado en calle Simón Bolívar al 1800.

La orden estuvo a cargo del Juzgado de Garantías N°4, en el marco de una causa por infracción a la Ley 23.737.

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Durante la requisa se hallaron 24 frascos con cogollos de marihuana, siete plantas de cannabis en macetas, un envoltorio con un gramo de cocaína, dos teléfonos celulares para peritajes, una vaina servida calibre 22 y diversos elementos utilizados para el cultivo bajo la modalidad indoor, entre ellos una cabina, iluminación especial, extractores de aire y fertilizantes.

La investigación se originó a partir de un hecho ocurrido el último miércoles en la intersección de Pampa Central y Manuel Ugarte, donde una mujer de 27 años denunció haber sido amenazada y agredida por Rubén Rodríguez, de 27 años, quien ya se encontraba aprehendido al momento del allanamiento.

En la causa intervienen las UFIJ N° 15 y 19 del Departamento Judicial de Bahía Blanca.