Detuvieron a dos personas por venta de drogas en un doble allanamiento

La Policía Federal realizó dos allanamientos luego de una una investigación propiciada por una denuncia por venta de estupefacientes. Como resultado del mismo, terminaron aprehendidas dos personas, ambas con antecedentes.

Los domicilios involucrados fueron en Angel Brunel al 2600 y en Esmeralda al 600. En esta ultima vivienda se encontraban Jonatan Aburto y, su madre, Claudia Aburto y se secuestraron 157 gramos de cocaína en 52 envoltorios fraccionados para la venta al menudeo y dos envoltorios con trozos compactos de la misma sustancia, elementos para estiramiento, dos balanzas, recortes de nylon y dispositivos celulares.

La investigación inicio, el 21/01/2026, con una denuncia ciudadana (pagina del Ministerio de Seguridad) en donde se refiere que en el domicilio de calle Esmeralda vendían droga -cocaína y más sustancias.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Luego de trabajos en el lugar de manera encubierta y con la orden Judicial se efectivizó la operación, allí fue detenido Jonatan Aburto que registra una condena a cuatro años y dos meses de prisión, dictada por el Tribunal Criminal n.º 2, por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y recupero la libertad, pese a la oposición de la Fiscalía.