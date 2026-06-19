Cómo fue el debut y primeros partidos de Santiago Álvarez Fourcade en la India

La salida de Chennai Bulls encabezada por su capitán, el bahiense Santiago Álvarez Fourcade.

Se concretó el debut de Santiago Álvarez Fourcade en la liga profesional india de rugby seven Rugby Premier League, torneo masculino y femenino que cuenta con la participación de jugadores y jugadoras en actividad en el circuito internacional de seven.

El bahiense participa por primera vez en esta liga en la que ya incursionaron otros jugadores argentinos de Los Pumas 7s.

En un draft previo, Álvarez Fourcade fue elegido por Chennai Bulls y nombrado capitán del equipo que es el último campeón.

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A razón de un partido por día, los Bulls comenzaron con derrota ante Dehli Redz por 31-21. En este encuentro el jugador formado en Sociedad Sportiva comenzó entre los suplentes al igual que en el conjunto rival lo hizo Luciano González, su compañero en el seleccionado argentino.

La primera victoria llegó en el segundo cotejo ante Kolkata Banga Tigers, por 26 a 24. En este duelo Santiago arrancó ya como titular.

El tercero se disputó ayer y fue derrota para los Bulls frente a Hyderabad Heroes (con el uruguayo Diego Ardao) por 24 a 5, con el ex jugador del CASI nuevamente titular.

Este sábado los Bulls enfrentarán a Mumbai Dreamers.

Así están las posiciones: