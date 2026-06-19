Cómo marchan las posiciones de la Copa del Mundo tras el inicio de la fecha 2

México comenzó anoche con otro éxito la fecha 2 del grupo A. Foto: La Tercera.

Un nuevo avance en su calendario concretó ayer el Mundial de fútbol que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

Ya se jugaron los segundos enfrentamientos en los grupos A y B, algo que para la Selección Argentina llegará el próximo lunes cuando se mida ante Austria a las 14.

Los mexicanos lideran las posiciones en la zona A con puntaje ideal, luego de dos triunfos.

En la zona B la goleada canadiense ante Qatar por 6 a 0 les dio impulso a otro de los países organizadores, que si bien iguala en la punta con Suiza -ambos con 4 puntos- tiene mejor diferencia de gol.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Este viernes se jugarán una interesante cantidad de partidos correspondientes a los grupos C y D, con la participación de Brasil y Paraguay, respectivamente, buscando su primer triunfo.

Así están los grupos de la Copa del Mundo tras los cuatro enfrentamientos de la víspera: