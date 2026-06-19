Agenda, día 9: juegan Brasil, Paraguay y hay partidos desde las 16 hasta la medianoche

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Con partidos desde las 16 y hasta la medianoche, continúa hoy la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

Así será la agenda del día:

*Estados Unidos vs Australia

-Hora: 16

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-Estadio: Lumen Field (Seattle)

-Árbitro: Felix Zwayer (Alemania)

-TV: TyC Sports, TyC Sports Play, Paramount+ y DSports

*Escocia vs Marruecos

-Hora: 19

-Estadio: Gillette Stadium (Foxborough)

-Árbitro: Ilgiz Tantashev (Uzbekistán)

-TV: Telefe, Mitelefe.com, Paramount+, Disney+ Premium y DSports

*Brasil vs Haití

-Hora: 21.30

-Estadio: Lincoln Financial Field (Philadelphia)

-Árbitro: Alejandro Hernandez (España)

-TV: TyC Sports, TyC Sports Play, Paramount+ y DSports

*Turquía vs Paraguay

-Hora: 00.00

-Estadio: Levi's Stadium (Santa Clara)

-Árbitro: Iván Barton (El Salvador)

-TV: Paramount+ y DSports