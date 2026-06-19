Agenda, día 9: juegan Brasil, Paraguay y hay partidos desde las 16 hasta la medianoche
En la continuidad de la segunda fecha de la fase de grupos.
Con partidos desde las 16 y hasta la medianoche, continúa hoy la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.
Así será la agenda del día:
*Estados Unidos vs Australia
-Hora: 16
-Estadio: Lumen Field (Seattle)
-Árbitro: Felix Zwayer (Alemania)
-TV: TyC Sports, TyC Sports Play, Paramount+ y DSports
*Escocia vs Marruecos
-Hora: 19
-Estadio: Gillette Stadium (Foxborough)
-Árbitro: Ilgiz Tantashev (Uzbekistán)
-TV: Telefe, Mitelefe.com, Paramount+, Disney+ Premium y DSports
*Brasil vs Haití
-Hora: 21.30
-Estadio: Lincoln Financial Field (Philadelphia)
-Árbitro: Alejandro Hernandez (España)
-TV: TyC Sports, TyC Sports Play, Paramount+ y DSports
*Turquía vs Paraguay
-Hora: 00.00
-Estadio: Levi's Stadium (Santa Clara)
-Árbitro: Iván Barton (El Salvador)
-TV: Paramount+ y DSports