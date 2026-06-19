DUBa. jugará este fin de semana en La Matanza por la Liga Nacional
Un total de 30 deportistas viajaron, incluyendo representantes de fútbol y tenis, que disputarán partidos amistosos.
Con la incorporación de Juan Ignacio Celiz, quien viene de jugar en la Primera División de Francia y el regreso a la actividad del experimentado Andoni Irazusta, este fin de semana DUBa. jugará en La Matanza la segunda fecha correspondiente a la Liga Nacional de Básquetbol en sillas de ruedas.
El representante bahiense enfrentará mañana sábado al local CEDIMA, desde las 15, y ante ADU (San Fernando), a las 19.
Ambos partidos serán transmitimos en vivo por CEDIMA TV.
El plantel
Juan Ignacio Celiz
Daniel Plotequer
Rodolfo Coronel
Iván Carballo
Tomás Mansilla
Julio Echavarría
Aldo Serra
Daiana Alfaro
Andoni Irazusta
Daniel Buccile
DT: Juan Dobal. AT: Franco Cardone. PF: Katerine Lara.
Fútbol y tenis
En este viaje, y con la colaboración de movilidad brindada por el Consorcio Puerto de Bahía Blanca, viajaron también los equipos de fútbol intelectual y tenis de mesa de DUBa., quienes disputarán partidos amistosos frente a Cedima.
Viajaron un total de 30 personas con discapacidad que ya están instaladas en La Matanza para representar a Bahía Blanca en estas disciplinas.