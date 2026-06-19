DUBa. jugará este fin de semana en La Matanza por la Liga Nacional

Con la incorporación de Juan Ignacio Celiz, quien viene de jugar en la Primera División de Francia y el regreso a la actividad del experimentado Andoni Irazusta, este fin de semana DUBa. jugará en La Matanza la segunda fecha correspondiente a la Liga Nacional de Básquetbol en sillas de ruedas.

El representante bahiense enfrentará mañana sábado al local CEDIMA, desde las 15, y ante ADU (San Fernando), a las 19.

Ambos partidos serán transmitimos en vivo por CEDIMA TV.

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El plantel

Juan Ignacio Celiz

Daniel Plotequer

Rodolfo Coronel

Iván Carballo

Tomás Mansilla

Julio Echavarría

Aldo Serra

Daiana Alfaro

Andoni Irazusta

Daniel Buccile

DT: Juan Dobal. AT: Franco Cardone. PF: Katerine Lara.

Fútbol y tenis

En este viaje, y con la colaboración de movilidad brindada por el Consorcio Puerto de Bahía Blanca, viajaron también los equipos de fútbol intelectual y tenis de mesa de DUBa., quienes disputarán partidos amistosos frente a Cedima.

Viajaron un total de 30 personas con discapacidad que ya están instaladas en La Matanza para representar a Bahía Blanca en estas disciplinas.