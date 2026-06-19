Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Básquetbol.

DUBa. jugará este fin de semana en La Matanza por la Liga Nacional

Un total de 30 deportistas viajaron, incluyendo representantes de fútbol y tenis, que disputarán partidos amistosos.

La delegación, previo a la partida. Foto: DUBa.

Con la incorporación de Juan Ignacio Celiz, quien viene de jugar en la Primera División de Francia y el regreso a la actividad del experimentado Andoni Irazusta, este fin de semana DUBa. jugará en La Matanza la segunda fecha correspondiente a la Liga Nacional de Básquetbol en sillas de ruedas.

El representante bahiense enfrentará mañana sábado al local CEDIMA, desde las 15, y ante ADU (San Fernando), a las 19.

Ambos partidos serán transmitimos en vivo por CEDIMA TV.

El plantel

Juan Ignacio Celiz

Daniel Plotequer 

Rodolfo Coronel

Iván Carballo

Tomás Mansilla

Julio Echavarría

Aldo Serra

Daiana Alfaro

Andoni Irazusta

Daniel Buccile

DT: Juan Dobal. AT: Franco Cardone. PF: Katerine Lara.

Fútbol y tenis

En este viaje, y con la colaboración de movilidad brindada por el Consorcio Puerto de Bahía Blanca, viajaron también los equipos de fútbol intelectual y tenis de mesa de DUBa., quienes disputarán partidos amistosos frente a Cedima.

Viajaron un total de 30 personas con discapacidad que ya están instaladas en La Matanza para representar a Bahía Blanca en estas disciplinas.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
La ciudad.
Básquetbol.
La ciudad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE