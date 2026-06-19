Senior liguista: Sporting recuperó la memoria y Comercial trepó en la tabla

El puntero Sporting volvió a la senda triunfal, el escolta Bella Vista dejó dos puntos en el camino y Comercial sigue en franca levantada, tras jugarse la 8ª fecha del "Torneo Cristian Bérgamo" en el fútbol Senior de la Liga del Sur.

Otro que recuperó el paso ganador fue Huracán, mientras que Sansinena y Libertad repartieron puntos.

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Resultados

Comercial 5 (Nicolas Custodio --3-- Emanuel Yhitz y Santiago Ayala), Pacífico de Cabildo 0.

Huracán 3 (César Panduro --2-- y Sergio Pereira), Pacífico BB 2 (Hernán Sagripandi y Maximiliano Delaudo).

Sporting 5 (Marco Cossú --3--, Javier Magnani y Maximiliano Rodríguez), Tiro Federal 2 (Lucas Sauer y Mauricio Oldani).

Bella Vista 0, San Francisco 0.

Sansinena 1 (Emiliano Scheffer), Libertad 1 (Pablo Cerra).

LA TABLA

GOLEADORES