Quién es el árbitro (y abogado) que dirigirá Argentina-Austria el próximo lunes

El árbitro egipcio Amin Mohamed dirigirá el lunes Argentina-Austria, en la segunda presentación de la albiceleste en el Mundial.

El colegiado estará acompañado por sus compatriotas Mahmoud Abouelregal y Ahmed Hossam Taha, que oficiarán de jueces de línea.

Como cuarto árbitro estará el español Alejandro Hernández, mientras que el quinto también será un español: Diego Sánchez.

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Nacido el 25 de septiembre de 1985, Mohamed es abogado y árbitro internacional desde 2017, con experiencia en torneos FIFA como el Mundial Sub 17 de Brasil 2019.

En esta Copa del Mundo ya dirigió el cruce entre Corea del Sur y República Checa, donde dejó una muy buena imagen en su debut.

Su estilo, caracterizado por dejar jugar, aplicar bien la ley de ventaja y evitar interrupciones innecesarias, se reflejó en un partido intenso que transcurrió sin polémicas.

Condujo con calma, autoridad y criterio, incluso en decisiones puntuales como detener el juego para que un futbolista cambiara su camiseta rota. Su actuación fue sólida y sin cuestionamientos, un respaldo importante en su estreno en la máxima cita.