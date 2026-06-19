Darío Herrera debutará como árbitro principal en la Copa del Mundo

El árbitro argentino Darío Herrera debutará como juez principal en el Mundial 2026, luego de ser designado por la FIFA para dirigir el partido entre Bélgica e Irán, correspondiente a la segunda fecha del Grupo G.

El encuentro se disputará el próximo 21 de junio, desde las 16, en el Los Ángeles Stadium, y marcará la primera participación de Herrera como árbitro central en una Copa del Mundo.

El neuquino estará acompañado por sus compatriotas Cristian Navarro y Gabriel Chade, quienes cumplirán funciones como asistentes en un partido importante para la zona que también integran Egipto y Nueva Zelanda.

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La designación representa un paso relevante para el arbitraje argentino en el torneo, ya que Herrera tendrá su estreno absoluto en el máximo certamen de selecciones después de haber construido un largo recorrido en el plano local e internacional.

Además de la terna argentina, la delegación arbitral se completará con los japoneses Yusuke Araki y Jun Mihara, designados como cuarto y quinto juez respectivamente.

El cruce entre Bélgica e Irán llega con peso propio dentro del Grupo G, ya que ambos seleccionados necesitan sumar después de una primera fecha que dejó mucha paridad en la zona.

Bélgica igualó en su debut ante Egipto, mientras que Irán también repartió puntos frente a Nueva Zelanda, por lo que el encuentro de la segunda jornada puede empezar a marcar el rumbo de la clasificación. (NA).