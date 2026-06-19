Femicidio de Agostina Vega: indagan a Soledad Andreani

Soledad Andreani, la tercera detenida por el presunto femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años brutalmente asesinada en la ciudad de Córdoba, es indagada este viernes.

Fuentes cercanas a la investigación confirmaron que la acusada por presunto encubrimiento agravado fue citada a declaración indagatoria por el fiscal Raúl Garzón para hoy al mediodía.

"Lo más seguro es que se abstenga, vamos a ver", señalaron los allegados al caso.

Por otro lado, Osvaldo Fassetta, de 47 años e imputado por el mismo delito que Andreani, compareció de manera escueta este jueves por la mañana y dijo ser "inocente".

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Además, la situación procesal de Claudio Gabriel Barrelier se complicó, ya que la Justicia agravó su acusación por homicidio triplemente agravado (femicidio) luego de que se negara a declarar. (NA)