Bahiense del Norte, primer semifinalista de la LBB Oro; las otras tres series se definirán el lunes

Bahiense del Norte (3º) venció a Villa Mitre (6º) 72 a 62, selló la serie 2-0, y se convirtió en el primer equipo en clasificar a semifinales del tramo inicial correspondiente a la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, "Rubén Fillottrani".

En los otros encuentros, Leandro N. Alem (10º) se cruzó en el camino de Estrella (1º) -arrastraba nueve victorias en fila- y le ganó 85 a 66 (1-1).

Nicolás Guerrero, con la mirada fija en el cesto.

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Napostá (2º), por su parte, reaccionó a tiempo y derrotó como visitante a Liniers (8º), 89 a 83 (1-1), mientras que Estudiantes (5º), en el Casanova, superó a Pueyrredón (4º), 76 a 64.

De esta manera, las tres series se definirán el lunes, invirtiendo las localías.

L.N. Alem (1), Estrella (1)

Leandro N. Alem le cortó la racha a Estrella tras nueve victorias consecutivas, al superarlo 85 a 66 como local.

De esta manera, la serie quedó 1-1 y definirán el lunes en el barrio San Martín.

Eduardo Ríos se le postea a Federico Macías.

La visita sufrió la sensible baja de Carlos Balmaceda, a quien finalmente hoy le diagnosticaron fractura de escafoides de la mano izquierda.

Definitivamente esto lo capitalizó el verdirrojo, quien tuvo en una muy buena versión a Jean-Luc Wilson, autor de 27 puntos (1-5 en tripes, 9-10 en dobles y 6-7 en libres), más 12 rebotes, 2 asistencias y 2 recuperos.

Pelota dividida entre Alan Pan y Lucas Desbat.

Otros dos estuvieron a la altura fueron Lucas Desbat (16 puntos y 9 rebotes, más 2 asistencias y 2 recuperos) y Emilio Giménez (11 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias).

Mientras que Nahuel Amaya cerró con 18 unidades (4-8 en triples y 3-7 en dobles).

Colectivamente, Alem terminó con 9-28 en t3, 20-36 en t2 y 18-21 en t1.

Bautista Olivera, seguido por Emilio Giménez.

En la visita -que hizo 5-27 en t3 y 21-34 en t1-, Bautista Olivera sumó 22 puntos (1-6 en t3, 7-10 en t2 y 5-8 en t1), más 5 recobres. Y Federico Macías aportó 11 unidades, más 6 rebotes.

L.N. Alem (85): N. Amaya (18), J. Wilson (27), E. Giménez (11), L. Desbat (16), E. Ríos (4), fi; S. D'Annunzio, M. Such (3), V. Di Chiara, T. Scolari (4), V. Scoppa (2) y J. Wentland. DT: Hernán Jasen.

Estrella (66): A. Pan (5), F. Herrera (11), S. Quiroga (7), B. Olivera (22), F. Macías (11), fi; T. Peña (8), G. Oyarzo (1), B. Pérez, A. Kucan y M. Astradas (1) . DT: Walter Romerniszyn.

Cuartos: L.N. Alem, 16-11; 37-26 y 63-50.

Árbitros: Emanuel Sánchez, Sebastián Giannino y Joaquín⁩ Irrazábal.

Cancha: Daniel Lacunza (L.N. Alem).

Serie: 1-1.

Villa Mitre (0), Bahiense del Norte (2)

Bahiense del Norte repitió como visitante ante Villa Mitre y barrió la serie, tras ganar en el José Martínez, por 72 a 62.

La visita superó un tramo inicial adverso y rápidamente tomó las riendas del partido, porque después del 0-4 inicial estampó un parcial de 16 a 4 y pasó a ganar 16 a 8.

Con Guido Muzi como principal vía de gol y Augusto Lamonega acompañando, ganó el primer parcial por 20 a 12 y también el segundo (21 a 16), para irse al descanso largo arriba ganando por 13 (41 a 28).

La Villa buscó recortar tras quedarse con el tercer parcial por 19 a 16 y hasta llegar a ponerse a 4 puntos (66 a 62) con 49 segundos por jugar.

No obstante, Bahiense lo cerró bien desde la línea y terminó festejando a domicilio el pase a semifinales.

En el ganador volvió a ser figura Muzi, quien venía de anotar 30 puntos en el primer juego y hoy terminó con 27, con 4-11 en triples, 2-3 en dobles y 11-11 en simples, más 13 rebotes.

Mientras Lamonega aportó 15 tantos y Juan Pedro Hollender, 10.

En Villa Mitre, el máximo anotador fue Segundo Alimenti con 14 puntos. Lo siguió Manuel Iglesias, con 10, siendo los únicos que terminaron en doble dígito.

Villa Mitre (62): S. Alimenti (14), L. Cavero (5), M. Iglesias (10), I. Alem (8), E. Sombra (7), fi; J. Jasen (7), F. Amigo (4), A. Blanco (7) y S. Basualdo. DT: Emiliano Menéndez.

Bahiense del Norte (72): A. Lamonega (15), S. Luengo (3), G. Muzi (27), E. Roberson (2), J.P. Hollender (10), fi; M. Zanotto, J.C. Hoya (4), F. Ruggiero (3) y B. Lozano (8). DT: Alejandro Navallo.

Cuartos: Villa Mitre, 12-20; 28-41 y 47-57.

Árbitros: Mariano Enrique, Alejandro Ramallo y⁩ Joel Schernenco⁩.

Cancha: José Martínez (Villa Mitre).

Serie: Bahiense, 2-0.

Liniers (1), Napostá (1)

Sabiendo que estaba obligado a ganar, Napostá tuvo un voraz arranque ante Liniers en el Hernán Saguisti, donde terminó festejando por 89 a 83, tras superar el último embate de los pibes del Chivo.

El 9 a 0 del inicio para la visita se extendió a lo largo de todo el primer cuarto, que lo ganó por ¡31 a 18! con un Valentín Carrizo encendido.

Carrizo festeja con la gente de Napostá.

Ya con esa buena ventaja, Napo siguió disfrutando de sus buenas sensaciones y con 18 puntos del exjugador de Olimpo, se fue al descanso arriba por 51 a 33, antes de llegar a ganar por 20.

Marcos Diel va al cesto, dejando atrás a Julián Marinsalta.

Un triple de Depaoli y dos de Germán Andrés en el inicio del tercer parcial frenaron el intento de remontada del albinegro, que había tenido un buen parcial de la mano de Genaro Groppa (15 puntos hasta ahí, sin errar tiros de campo: 2-2 en triples y 3-3 en dobles, más 3-5 en simples).

Lucha libre entre Valentín Carrizo y Agustín Dottori,

A ese complicado panorama, Liniers le sumó las salidas de dos de lo más experimentados: Mauro Mierez (expulsado por una agresión a Andrés) y Agustín Dottori (descalificado por doble falta técnica).

No obstante, con mayor protagonismo de los pibes Kevin Hernández, Sabatini y Groppa, y el crecimiento constante de Gastón Torres acompañado por Julián Marinsalta, el Chivo llegó a recortar a 8 (71 a 79) con 5 minutos por jugar.

Un par de buenas defensas y la astucia para bajarle el ritmo al partido, le permitieron a la visita respirar con un doble de Heinrich y Carrizo sumando en la línea, para tomar luz de 12 con 3m46 en el luminoso.

Leo Alemañy busca salir de la pintura.

Aunque a Liniers le quedaba un intento más para echar el resto y de la mano de los pibes, llegó a recortar a ¡6 puntos! coronando el parcial con un triple de Sabatini, para quedar 79 a 85, con 1m16s para que terminara el cuarto.

Después sí, en el ida y vuelta final, Napostá, con su experiencia y aprovechando la ventaja, logró cerrar el juego para forzar el tercer juego en el Antonio Palma.

Liniers (83): M. Miérez (10), A. Dottori (3), A. García (5), G. Torres (14), J. Marinsalta (4), fi; K. Hernández (6), F. Lanaro, N. Quiroga (5), G. Groppa (24) y T. Sabatini (12). DT: Mauricio Vago.

Napostá (89): F. Depaoli (11), V. Carrizo (23), L. Alemañy (5), M. Diel (11), R. Heinrich (17), fi; P. Santiago (10), G. Andrés (10) y N. Guerrero (2). DT: Fabricio Piccinini.

Cuartos: Liniers, 18-31; 33-51 y 56-71.

Árbitros: Sebastián Arcas, Alejandro Vizcaíno y Marcelo Gordillo.

Cancha: Hernán Sagasti (Liniers).

Serie: 1-1.

Estudiantes (1), Pueyrredón (1)

Estudiantes se dio el gusto de ganarle a Pueyrredón por primera vez, 76 a 64, y el lunes irá al Vicente Palermo en busca de dar vuelta la serie que quedó 1-1.

Fue un primer tiempo de rachas, con Pueyrredón estampando un parcial de 14-5 para escaparse 30-25, con 5-11 en triples (2-3 de Echarri y 2-3 de Baeza). De todos modos, el albo respondió con un 11-1 y sacó 5 (36-31).

En el tercer cuarto Estudiantes hizo un 8-0 que lo alejó 44-35, Purre logró recortar (11-4) 48-46 y el cuarto quedó para la visita 17-16, más allá de mantenerse al frente el albo: 52-48.

Ya en el inicio del último, el equipo dirigido por Facundo Sastre comenzó a marcar el camino (6-1) y la diferencia le permitió no ver comprometida la victoria.

Hubo rendimientos parejos en el albo, destacándose Jorge García con14 puntos (3-6 en t3 y 5-5 en t1), más 7 rebotes; Julián Rodríguez aportó 9, 4 rebotes y 4 asistencias; Lucas Delgado terminó con 9 puntos, 6 rebotes y 3 recuperos y Octavio Cancellarich anotó 14 (1-4 en t3, 5-11 en t2 y 1-2 en t1), más 5 rebotes.

En la visita (metió 5-23 en triples), Francisco Ruiz anotó 11 puntos (5-7 en t2) y bajó 12 rebotes.

Estudiantes (76): O. Cancellarich (14), J. Rodríguez (9), L. Delgado (9), J. Mitoire (2), J. García (14), fi; A. González (13), S. Ruesga (7), L. Storni (1) y J. Belleggia (7). DT: Facundo Sastre.

Pueyrredón (64): L. Baeza (15), N. Dulsan (9), P. Pérez Pavón, N. Renzi (2), F. Ruiz (11), fi; D. Carci (10), A. Agulló (3), M. Echarri (11), F. Alfonso, Gino Pisani y G. Sagasti (3). DT: Ariel Ugolini.

Cuartos: Estudiantes, 20-16; 36-31 y 52-48.

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Horacio Sedán y Juan Agustín Matías.

Cancha: Osvaldo Casanova (Estudiantes).

Serie: 1-1.

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