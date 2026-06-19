Tevez le hace juicio a Independiente: le reclama más de un millón de dólares

Carlos Tevez demandó a Independiente ante la Justicia laboral y le reclama más de un millón de dólares, en un nuevo conflicto económico para el club de Avellaneda, que ya atraviesa una situación delicada entre deudas, inhibiciones y negociaciones abiertas en el mercado de pases.

El ex delantero dirigió al “Rojo” entre 2023 y 2024, pero su salida no quedó completamente resuelta desde el plano contractual y ahora derivó en una presentación judicial contra la institución.

El reclamo del “Apache” asciende a U$S 1.008.932,04, además de 35 millones de pesos actualizables, intereses y costas, por conceptos vinculados a salarios, premios adeudados y diferencias en la liquidación final.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Tevez había dejado el cargo en medio de un contexto complejo, marcado por malos resultados deportivos, dificultades económicas para reforzar el plantel y un desgaste personal que también había impactado en su salud.

En aquel momento, su salida fue presentada como una renuncia, pero el ex entrenador pasó luego a considerarse “despedido” al no alcanzar un acuerdo con Independiente por las condiciones de su desvinculación.

El reclamo judicial sostiene que quedaron pendientes pagos correspondientes a su etapa como director técnico, además de diferencias económicas que no habrían sido saldadas al momento de cerrar su vínculo con el club.

La demanda aparece en un momento especialmente sensible para Independiente, que intenta ordenar sus compromisos financieros para evitar nuevas complicaciones administrativas y sostener sus aspiraciones deportivas.

El club de Avellaneda trabaja desde hace tiempo en planes de pago para reducir deudas e inhibiciones, mientras busca margen económico para moverse en el mercado de pases. (NA).