Debutó en el Mundial, fue figura y su equipo lo tasó en 120 millones de euros ante el interés de Liverpool y PSG

RB Leipzig rechazó una propuesta de Liverpool por Yan Diomandé y tasó al extremo de Costa de Marfil en una cifra cercana a los 120 millones de euros, en medio del Mundial 2026 y después de la gran presentación del futbolista africano en el debut de su selección ante Ecuador.

El jugador de 19 años se transformó en uno de los nombres propios del mercado internacional, ya que su irrupción en la Copa del Mundo terminó de confirmar el seguimiento que varias potencias europeas venían realizando desde la última temporada.

Liverpool aceleró por el atacante y presentó una oferta que rondaba los 100 millones de euros, incluyendo variables, pero el club alemán decidió rechazarla al considerar que el valor del futbolista puede seguir creciendo durante el torneo.

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La postura de RB Leipzig es clara: no tiene necesidad urgente de venderlo y entiende que una buena actuación de Diomandé en el Mundial puede elevar todavía más su cotización.

Por eso, la cifra que aparece como piso para sentarse a negociar es de 120 millones de euros, un monto que instala al marfileño entre los jugadores jóvenes más caros del mercado.

Diomandé ya había mostrado señales de su enorme proyección en la Bundesliga, pero el Mundial funcionó como vidriera definitiva: velocidad, potencia física, desequilibrio individual y capacidad para atacar espacios en campo abierto.

Su actuación ante Ecuador, en el estreno de Costa de Marfil, dejó una imagen fuerte para los clubes que lo venían siguiendo y terminó de encender la carrera por su fichaje.

Liverpool no es el único interesado. Paris Saint-Germain también aparece entre los equipos que monitorean al futbolista, mientras que otros gigantes europeos sondearon su situación en las últimas semanas.

El caso de Diomandé refleja una regla clásica del mercado mundialista: una buena presentación en la Copa del Mundo puede modificar de manera inmediata el valor de un jugador y acelerar operaciones millonarias.

Su carrera, además, todavía está en pleno ascenso. Con apenas 19 años, el extremo ya pasó por el fútbol español, se consolidó rápidamente en Alemania y ahora se exhibe en el escenario más importante del fútbol.

RB Leipzig, acostumbrado a potenciar jóvenes talentos y venderlos por cifras elevadas, pretende manejar los tiempos de la negociación y no desprenderse de una de sus principales joyas por debajo de su valoración.

Para Liverpool, en cambio, el desafío pasa por moverse rápido antes de que la competencia se intensifique y el precio vuelva a subir durante el Mundial.

La situación quedó planteada: 100 millones de euros no alcanzan y, por ahora, el número que marca la conversación es otro mucho más alto.

Si algún gigante europeo quiere quedarse con Diomandé, deberá acercarse a los 120 millones de euros que exige Leipzig por una de las grandes sensaciones de la Copa del Mundo.