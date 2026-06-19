Bahía Blanca se ubicó este viernes entre las ciudades más frías del país

Con apenas 1 ºC y más de 3 ºC bajo cero de térmica, Bahía Blanca se ubicó esta mañana entre las ciudades más frías del país.

De acuerdo al ranking que ofrece el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), ocupó el sexto puesto entre las 6 y las 7 de la mañana.

Puntualmente, a las 6 registró -3.1 ºC y luego, a las 7, -2 ºC de sensación térmica, más allá de que el escalafón se establece por la temperatura, que se mantenía en 1 ºC.

La clasificación era liderada por La Quiaca (-3.4 ºC), escoltada por Río Grande (-2 ºC) y Malargüe (-1 ºC). Más abajo se encontraban Trelew (0.5 ºC) y Río Gallegos (1 ºC).

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Mientras que el top ten, por debajo de Bahía, se completaba por Ushuaia (1.4 ºC), Puerto Madryn (1.6 ºC), Santa Rosa (1.6 ºC) y San Juan capital (1.8 ºC).

De acuerdo al propio SMN, la máxima estimada para nuestra ciudad es de 12 ºC.

Por su parte, el servicio local de Satelmet pronosticó para hoy una máxima de 14 ºC en Bahía Blanca. En la mañana el tiempo será frío y soleado, con viento leve del sector oeste y buena visibilidad.

Por la tarde el tiempo se presentará fresco con aumento de nubosidad y viento leve del oeste rotando al noroeste. El índice UV se prevé normal y la visibilidad se mantendrá buena.

La noche, por su parte, será fría y nubosa, y se estima para las primeras horas del sábado una temperatura de 9 ºC.