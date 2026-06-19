Los bahienses Francisco Lusarreta y Nahuel Zunini van por la gloria con Pampas

Francisco Lusarreta (derecha) va como titular y Nahuel Zunini estará entre los relevos. Fotos: prensa UAR.

Ricardo Sbrana rsbrana@lanueva.com Periodista de La Nueva desde 1995, especializado en rugby y básquetbol; con colaboraciones en casi todas las secciones de la redacción (locales, policiales, regionales, Ritmo Joven, revista Nueva, Espectáculos)

Con presencia bahiense, la franquicia Pampas buscará este viernes su primera coronación en el Súper Rugby Américas.

Tendrá la difícil misión ante Dogos XV de Córdoba, su clásico rival en esta competencia continental de equipos profesionales y que afrontará su cuarta definición en el certamen, habiendo sido campeón en 2024.

El partido es jugará en cancha del club Córdoba Athletic a las 20. El árbitro será el rosarino Damián Schneider, mientras que el bonaerense Tomás Bertazza y el uruguayo Francisco González serán sus asistentes. La final será televisada por ESPN y por Disney+.

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Pampas disputará su segunda final en esta joven competencia, después de la final que perdió ante el mismo rival en la edición 2024, cuando cayó 37-23. En aquella oportunidad, con la participación del bahienses Joaquín Moro.

Hoy ante los cordobeses nuevamete habrá dos bahienses: el hooker Francisco Lusarreta, quien formará como titular, y el pilar Nahuel Zunini, nuevamente a disposición entre los relevos.

Recordamos que "Pancho", jugador formado en el club Universitario y desarrollado en Belgrano Athletic, debutó en la temporada 2025. A su vez Nahuel se formó en el club Argentino y debutó junto con Moro en la temporada 2024. Previo a incorporarse definitivamente a este combinado profesional, venía jugando en Buenos Aires Cricket & Rugby Club (Biei).

¿Cómo llegan? Pampas viene de ganarle en semifinales a Capibaras XV (Rosario) por 19 a 11 en La Catedral (CASI), mientras que Dogos XV superó a Tarucas (Tucumán) por 35-13.

Dominio cordobés

De consagrarse Pampas, habrá roto un maleficio ante el poderoso combinado cordobés, que lo viene dominando de forma abrumadora en el historial, tanto en fase regular como en la etapa final.

Sumando las campañas 2023, 24 y 25 los cordobeses ganaron 9 de los 11 partidos que disputaron, incluidas la final 2024 y las semifinales 2023 y 2025.

Pampas ganó en una ocasión como visitante (37-15 en la 2024) y empataron el restante en 20 en cancha de Dogos XV.

Formaciones

Así saldrán a la cancha los finalistas:

Dogos XV: 1. Nicolás Revol, 2. Tomás Montilla, 3. Octavio Filippa; 4. Valentín Gozálvez y 5. Enzo Ocampo; 6. Gastón Garayzabal, 7. Tomás Gómez González, 8. Valentín Cabral (capitán); 9. Nicolás Viola y 10. Nicolás Roger; 11. Agustín De Vertiz, 12. Faustino Sánchez Valarolo, 13. Agustín Segura, 14. Facundo Pueyrredón; 15. Mateo Soler. Entrenador, Diego Ghiglione.

Recambio, 16. Ramiro Iglesias, 17. Juan Aguirre, 18. Galo Fernández, 19. Lucio Willington, 20. Augusto Cugnini, 21. Genaro Podestá, 22. Facundo Rodríguez y 23. Ernesto Giudice.

Pampas: 1. Matías Medrano, 2. Francisco Lusarreta, 3. Marcos Camerlinckx; 4. Rodrigo Fernández Criado y 5. Francisco Sluga; 6. Juan Penoucos, 7. Faustino Santarelli Castex, 8. Lucas Moresco; 9. Lucas Marguery (capitán) y 10. Estanislao Renthel; 11. Jerónimo Ulloa, 12.Felipe Ledesma, 13. Agustín Fraga, 14. Santiago Pernas; 15. Tobías Wade. Entrenador, Juan Manuel Leguizamón.

Relevos, 16. Ignacio Bottazzini, 17. Nahuel Zunini, 18. Ramiro Berardi Calvo, 19. Santos Cayol, 20. Juan Pedro Bernasconi, 21. Alejo Lavayén, 22. Bautista Farisé y 23. Santiago Cordero.

Historial de finales

Estas son las definiciones de las tres temporadas del certamen, bajo la denominación actual:

2023: Peñarol Rugby 23-Dogos XC 17 / Pampas fue 3º.

2024: Dogos XV 37-Pampas 23

2025: Peñarol Rugby 35-Dogos XV 34 / Pampas fue 3º.