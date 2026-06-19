Lo prometido es deuda y Palihue cumplió con su parte: "Les dije que íbamos a ascender"

Palihue salió campeón de la Copa de Bronce del Torneo Clausura de Damas de la Asociación Bahiense de Hockey y esto le dio la chance de jugar la promoción en busca del ascenso a la Copa de Plata.

En la previa al duelo ante Puerto Belgrano "A", Julieta Moreno, histórica jugadora del albiverde, pasó por El Diario Deportivo y se mostró con mucha confianza en que iban a lograr dar el salto.

Tanto, que avisó que una semana después íbamos a hacer otra nota sobre eso. Algo que también lo recordó en los festejos.

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Como lo prometido es deuda, Chula volvió a ser entrevistada, ahora con Palihue en la Copa de Plata.

"Les dijo que íbamos a ascender", abrió la nota la defensora.

Para lograr esto, el equipo dirigido por Juan Francisco Aristu debió superar a Puerto, al que venció por shoot out (4 a 2) tras igualar 1 a 1 en los 60 minutos.

"Fue un partido difícil. Cuando terminó lo vivimos súper, haciendo todas las pavadas que viste. El partido fue complicado, arrancamos bien, metiendo un gol rápido, pero en el tercer cuarto se nos vinieron y nos empataron. Tuvimos que aguantar y que no pase nada más", contó Chula.

El equipo bahiense se había puesto en ventaja por intermedio de su hermana Valentina Moreno, a los 8 minutos, y el local lo empató con gol de Ema Uranga Scherger a los 41.

Mientras que en los penales australianos, para el albiverde marcaron Valentina nuevamente, Sol Del Vecchio, Catalina Piangatelli y Sofía Wagner.

Para Puerto, en tanto, acertaron Josefina Martínez y Cecilia Toscano.

"Teníamos una desventaja, que era que Nahiara (Altamirano) no podía jugar por una tarjeta. Se notó que nos faltaba ella, pero le hicimos frente con las que estábamos", reconoció.

"Ella es clave y sé que le dolió no estar, pero la pudimos reemplazar con Solcha (Del Vecchio), ahí bancando en el medio", agregó.

Durante la definición, Julieta prefirió vivirla a su manera.

"No vi ninguno de los penales, cerré los ojos. Me avisaban mis compañeras. Festejé cuando recién salieron todas corriendo. Cerré los ojos y visualizaba cosas", admitió.

De esta manera, Palihue volverá al segundo escalón del hockey local, justamente venciendo a Puerto, que había logrado al ascenso justamente ante el albiverde.

"Era la revancha de cuando nos habían mandando al descenso, el deporte siempre te da revancha y lo tomamos así", admitió.

Para conseguir este logro, el elenco bahiense había sido el mejor de la fase regular de la Copa de Bronce y luego perdió en semifinales ante Sporting.

Aprovechando la final extra por la ventaja deportivo, derrotó en la final a Argentino "B".

"Después de la derrota con Sporting se notó un cambio de energía, no sé cómo explicarte", contó Julieta.

"Ahora tenemos la chance de hacer un mejor papel, la otra vez que estuvimos en la Copa de Plata nunca pudimos tener el partido completo", se ilusionó.

Para ella, además, fue especial porque es junto a su hermana Valentina y Pamela Baltián, quien estuvo en los tres títulos de la Primera del Club, conseguidos en 2007, 2024 y 2026.

"El córner corto pego yo, la arquera da rebote y lo mete mi hermana", contó Julieta, quien contó lo que significa jugar en familia.

"A mí me encanta jugar con mi hermana, la veo y se me cae la baba porque se las pasa a todas", remarcó.

Algo similar le sucede con Pamela.

"A Chapa la tengo a mi izquierda y se que va a sacar todas. Somos amigas, hermanas, es una satisfacción haber logrado esto con ellas", reconoció.

Pese a que este fin de semana tendrán fecha libre, Palihue ya empieza a pensar en el Torneo Clausura "Mauro Etulain", que las encontrará nuevamente en la Copa de Plata.

"Vamos a tratar de hacer lo mejor y no desaprovechar las oportunidades", avisó Chula.

-¿Te animás a hacer otra promesa ahora?

-Depende qué, porque tengo los pies en la tierra.

-Si se mantienen en la categoría, hacemos otra nota...

-Listo, dale, dale...

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