9 de Julio-Villa Mitre y Bahiense del Norte-Estudiantes, las semifinales del Femenino

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Se disputarán, desde las 21, los primeros partidos de las series semifinales -al mejor de tres- correspondientes a la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, Femenino, "Viviana Albizu".

El Nº1, 9 de Julio, recibirá en el Néstor Damiani a Villa Mitre (4º), arbitraje de Leonardo Bressan y Yamila Nicoletta, mientras que Bahiense del Norte (2º) será local en el Manu Ginóbili frente a Estudiantes (3º), contralor de Jerónimo Javier Ocampo⁩ y Alexia González.

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En principio se había evaluado la posibilidad de disputar un play-in entre el 5º y 6º, aunque quedó descartado, por lo tanto, Sportivo Bahiense volverá a jugar en el segundo tramo del torneo.

Sensible baja

9 de Julio no tendrá a Delfina Álves da Florencia, afectada al Plan de Desarrollo de la CABB, aunque contará con el retorno de Isabella Roldán, quien viene de disputar la AmeriCup U18, donde Argentina clasificó al Mundial U19 de 2027.

En la Villa, en tanto, es muy probable que lo mire desde afuera Azul Carli, quien sufrió un esguince de tobillo en la práctica del miércoles.

En los dos partidos de fase regular, el albiazul se impuso como local, 66 a 50 y 70-54 como visitante.

Están todas

En Salta 28, Bahiense se presentará completo, con los retornos de Victoria Pérez, Agustina Kenny que ya puede sumar minutos y Morena Lescano, quien se había cortado los ligamentos el año pasado. El albo, en tanto, también tiene todas sus jugadores disponibles.

Los antecedentes entre ambos favorecen al tricolor: 94-44 de local y 61-56 de visita.

Las series continuarán el próximo martes, invirtiendo las localías.