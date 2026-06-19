Investigan el robo a un local céntrico pese a que su dueño no denunció

La Policía inició una investigación de oficio por el robo de distintas prendas de vestir en un local del microcentro de Bahía Blanca, ya que el dueño del comercio decidió no hacer la denuncia.

El delito, conocido hoy, se produjo en la madrugada del jueves en Alsina 111, un local dedicado a la venta de jeans, abrigos y prendas masculinas, que está sobre uno de los accesos a la galería Florida.

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El solitario ladrón, que quedó registrado por una cámara interna de la galería, actuó sobre las 4.25 de ayer. Se observa cómo utilizó un elemento contundente para romper una vidriera del negocio (es un ventanal interno de la galería, no da a la calle) y sustrajo algunas prendas que cargó en una bolsa de consorcio.

El dueño del comercio decidió no hacer la denuncia ni llamar al 911, con lo cual la Policía tomó conocimiento del ilícito recién hoy, pero al presentarse los uniformados en el local mantuvieron la postura de no denunciar.

De todas maneras, las autoridades están obligadas a iniciar actuaciones de oficio por el tipo de delito.

Así pudieron establecer que la galería permanece cerrada durante las noches/madrugadas pero ese día hubo algún descuido y una de las puertas quedó abierta, lo cual facilitó la acción del ladrón.

También se estableció que la vidriera del negocio afectado no tenía sensores de alarma, lo cual facilitó la fuga del desconocido.