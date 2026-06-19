Femicidio de Agostina Vega: Andreani negó los hechos y se abstuvo de declarar

Soledad Andreani, la tercera detenida por el presunto femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años brutalmente asesinada en la ciudad de Córdoba, fue indagada este viernes por el fiscal Raúl Garzón pero, pese a que negó los hechos, se abstuvo de declarar.

Fuentes cercanas a la investigación confirmaron que la acusada por presunto encubrimiento agravado concurrió este viernes por la mañana a la fiscalía para la audiencia indagatoria.

Se aguardaba que Andreani declare y dé respuestas sobre su vinculación con la causa, pero se anunció que solo negó los hechos en su contra y se abstuvo de responder preguntas.

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Respecto al secreto de sumario, las partes aguardan a la decisión del fiscal Garzón sobre si levanta o no la medida judicial extraordinaria dictada días atrás, con el objetivo de tener acceso al expediente.

Osvaldo Fassetta, de 47 años e imputado por el mismo delito que Andreani, compareció de manera escueta este jueves por la mañana y dijo ser "inocente".

Además, la situación procesal de Claudio Gabriel Barrelier se complicó, ya que la Justicia agravó su acusación por homicidio triplemente agravado (femicidio) luego de que se negara a declarar. (NA)