Los U13 de Bahía tuvieron una mañana a todo ritmo en la ciudad de las diagonales

El partido se jugó en cancha de Meridiano V. Foto: captura de pantalla.

Bahía debutó esta mañana con un amplio triunfo frente a Olavarría, 82 a 31, en el Provincial U13 que se disputa en La Plata.

El representante bahiense mostró claras diferencias desde un principio, estirando la defensa en todo el campo, recuperando y corriendo.

Bahía integra la zona Sur y su segunda presentación será a las 19 frente a Mar del Plata, nuevamente en cancha de Meridiano V, donde pondrá el Nº1 del grupo.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Ayer, en el debut y por la misma zona Mar del Plata superó a Olavarría, 108 a 49. En tanto, por la zona Norte, La Plata derrotó a Chivilcoy, 100 a 61.

Esta mañana, por la zona Norte, Junín venció a Chivilcoy, 86 a 62.

Mañana a las 17 se disputará una de las semifinales (1° Zona Sur vs 2° Zona Norte) y a las 19 la otra (1° Zona Norte vs 2° Zona Sur), ambas en Universal.

El domingo, a las 10, jugarán por el tercer puesto y a las 12 será la final, todo en Universal.

La síntesis del partido:

Bahía Blanca (82): Ramiro Maggi (12), Romeo Fiadarón (8), Eugenio Genitti (8), Gianluca Gatti (5), Dante De Simón (12), Bautista González (2), Mateo Iannamico (14), Marlo Maceratesi (6), Manuel Martínez, Timoteo Zenis (6), Martiniano Quinteros (5) y Gonzalo Calixto (4). DT: Luciano Vecchi.

Olavarría (31): F. Benítez, M. Catriel (2), J. Fornes, B. Pareja (10), E. Guanziroli (2), V. Petersen (5), B. Moriones, L. Pinedo (3), F. Camplone (5), L. Sarraua (2), B. Roccasalva (2) y J.I. Barrios. DT: Sebastián Mazzoleni

Cuartos: Bahía, 20-6; 34-16 y 64-26.

Árbitros: Valentín García (Mar del Plata) y Agustín Mazza (Chivilcoy).

Cancha: Meridiano V.

El video del partido: