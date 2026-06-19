El dólar oficial volvió a subir y se acerca a los $1.500, mientras el blue retrocedió en Bahía

El dólar oficial mantuvo este viernes la tendencia alcista de las últimas ruedas y volvió a registrar una suba en el cierre de la semana en la City porteña. En un contexto marcado por la ausencia de operaciones en Wall Street debido al feriado del Juneteenth en Estados Unidos, la moneda estadounidense continuó avanzando en el mercado cambiario local.

En el Banco Nación, la cotización para la venta aumentó $10 y finalizó en $1.480, mientras que el promedio relevado por el Banco Central entre las principales entidades financieras se ubicó en $1.480,34.

En Bahía Blanca, el dólar oficial cerró en $1.429,84 para la compra y $1.481,91 para la venta, con una variación positiva del 0,53% respecto de la jornada anterior.

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Por su parte, el dólar blue mostró un comportamiento diferente y registró una leve caída. En la plaza informal bahiense, la cotización descendió $5 tanto para la compra como para la venta, cerrando en $1.468 y $1.495, respectivamente.

De esta manera, la brecha entre el mercado oficial y el paralelo volvió a reducirse, mientras los operadores siguen de cerca la evolución del tipo de cambio en medio de un escenario económico marcado por la volatilidad y las expectativas sobre las próximas medidas financieras.

En los cuatro días de esta semana, la divisa acumula una suba de $30, dado que el martes -la primera jornada hábil tras el feriado por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes- cerró a $1450.

La última vez que el dólar oficial cotizó a este valor fue hace seis meses, precisamente el pasado 14 de enero.

Se trata de una escalada que empezó a tener en los últimos días. Si bien el mes arrancó con presión, a mediados de mes se estabilizó en los $1450.

Sin embargo, retomó su tendencia alcista en las últimas cuatro ruedas y en lo que va del mes tiene un incremento de 3,5%.

Por su parte, la cotización mayorista se ubica en $1463,33; es decir $12,70 más que su valor de apertura (+0,9%). En lo que va del mes, acumula un alza de 3,1%. De todos modos, se encuentra 18% por debajo del techo de la banda cambiaria, establecido hoy en $1790.

En tanto, el dólar MEP sigue la tendencia alcista de los otros tipos cambiarios, ya que suma $10,50 (+0,6%) y aparece en las pantallas a $1477,56. En contramano, el contado con liqui (CCL) retrocede $17,73 (-1,3%) y opera a $1488,95.

El riesgo país, por su parte, cerró igual que en la jornada del jueves, ubicándose en 429 puntos. (Con información local y de Ámbito).