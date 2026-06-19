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Vuelve a la pantalla “Yo jugué con Dios”, el documental que homenajea a Maradona

Dirigida por Raúl Papalardo tendrá una nueva proyección este lunes en Bahía. El film revive historias y testimonios vinculados a Diego y a una de las jugadas más emblemáticas de la historia del fútbol.

Tras varias presentaciones en distintos escenarios, el documental “Yo jugué con Dios” volverá a proyectarse en Bahía Blanca este lunes 22 de junio a las 21.30 en Cine Visual, ubicado en Chiclana 452.

La obra, dirigida por Raúl Papalardo y producida por "El Barrio", se enmarca en las actividades que recuerdan los 40 años del histórico “Gol del Siglo”, convertido en el Mundial de fútbol México '86..

A través de testimonios, anécdotas y material de archivo, el documental reconstruye experiencias de personas que compartieron momentos con Diego Armando Maradona y fueron testigos de su impacto dentro y fuera de las canchas.

La propuesta busca ofrecer una mirada cercana y emotiva sobre la figura del astro argentino y el legado que dejó en generaciones de futboleros.

La nueva función representa una oportunidad para quienes aún no vieron la película y para aquellos que desean volver a emocionarse con historias ligadas a uno de los mayores ídolos de la historia del deporte.

Las entradas tienen un valor general de 10.000 pesos.

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