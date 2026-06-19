Valentín Carrizo: la foto del triunfo de Napostá, la deuda que saldó y aprender de lo que les pasó

Napostá respondió ante Liniers después de quedar 0-1 en los cuartos de final de la LBB Oro y cerrará la serie el lunes, como local.

Más allá de mostrar mucho deseo de ganar, los de la Avenida tuvieron un auspicioso inicio marcado por Valentín Carrizo.

"El día del partido caminábamos por las paredes con los chicos, porque teníamos muchas ganas de jugar. La idea era salir e imponer nuestro juego desde el principio y creo que lo hicimos muy bien, más que nada en defensa, que salimos muy intensos", señaló Carrizo, hablando en "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 15 a 16, por La Nueva Play.

Napostá renovó casi en su totalidad su plantel, con nombres propios que lo ponían como serio candidato. Y así lo fueron asumiendo.

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"Sabemos que si jugamos bien le podemos ganarle a todos los equipos. Pero tampoco podemos relajarnos, porque si tenés un mal comienzo después es complicado. De ahora en más la mentalidad tiene que ser esa y tratar de imponer nuestro juego desde el minuto uno", reconoció Valentín, quien llevaba 18 puntos en 15 minutos de juego.

La síntesis de su rendimiento quedó reflejada por la cámara de Emmanuel Briane, fotógrafo de La Nueva.

"Buena foto", reconoció.

"Fue un momento muy lindo, porque vi a toda la hinchada. Además, en esa foto, la mayoría de los chicos que están a la derecha entrenan con nosotros toda la semana, así que son compañeros también. Me alegra que estén contentos y apoyen al club", detalló.

"Tenía una deuda conmigo -contó- porque el lunes me desperté muy enfermo después de entrenar dos semanas sin problemas. Me costó bastante el lunes y ayer salí con todas las ganas".

Como todo grupo nuevo, costó en Napostá ir conformando un equipo.

"Al principio no nos entendíamos mucho, además, tenemos muchas variantes ofensivas, entonces, un partido te toca meter 20 puntos y al otro hacés cero o dos y tenés que adaptarte a lo que requiere el partido", entendió Carrizo.

Su experiencia, en tal sentido, es similar a la que adquirió la temporada anterior con el largo plantel que conformó Olimpo, ganador del primer tramo, con un casanova que explotaba.

"Ojalá que se vuelva a repetir ese escenario, como el año pasado. Mis amigos que lo ven, sobre todo los de afuera, me preguntan dónde estoy, porque no pueden creer que esté tan llena la cancha, eso pasa sólo en Bahía, es tremendo", resaltó.

A propósito, Valentín regresó a Bahía, de donde había emigrado chico y sin haber trascendido demasiado, algo que logró en el tiempo que lleva nuevamente en la ciudad.

"La decisión de quedarme en Bahía también pasó un poco por seguridad, porque en diciembre es difícil irte a Europa, llegó el llamado de Napostá y fue muy bueno. Hasta fin de año estoy en Napostá y después veremos. Siempre sigo buscando lo mejor para mi futuro", avisó el escolta.

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