La desgarradora despedida de Delfina Pignatiello a Lucas Vignale tras la tragedia

La exnadadora Delfina Pignatiello conmovió a sus seguidores al compartir un profundo mensaje en sus redes sociales tras la muerte de Lucas Vignale, quien fue su pareja hace algunos años y falleció en el trágico accidente de helicóptero ocurrido en Río de Janeiro, en el que también perdió la vida Gaspi.

Pignatiello compartió una profunda reflexión en Instagram que repasa la intensidad del vínculo que los unió, recurriendo a las metáforas de "Narella y Alejandro", dos nombres que parecen encerrar una historia íntima y mágica entre ambos y que coinciden con sus segundos nombres.

"Ni bien se cruzaron, Narella miró a Alejandro como si fuera la única persona en esta fiesta universal y le preguntó: '¿Y vos quién sos?'. Una colisión planetaria. Así fue siempre. Más que un suceso histórico, el milagro de coincidir", comienza el relato.

En el mensaje, la deportista describe una historia atravesada por la aventura, los sueños y el amor. "Salieron corriendo hacia el mar, atravesando el bosque encantado y las rutas musicales. Persiguieron conejos por los prados e hicieron la promesa de creer en los sueños que tenían", escribió.

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La publicación continúa evocando momentos de aprendizaje y descubrimiento compartidos. "Se inventaron cuentos de cuna y aprendieron todas las primeras veces posibles a amar con torpeza, aventura y ternura sin precedentes", expresó.

Uno de los fragmentos más emotivos llega hacia el final del texto, donde Pignatiello se refiere a Vignale como un compañero de vida y una guía permanente.

"Compañero y maestro de estas y todas las vidas, honraré tu luz y valentía. Buscaré a Narella y Alejandro en cada mar, en cada lago y cada bosque hasta volvernos a encontrar en un abrazo kilométrico", concluyó.

La publicación recibió miles de reacciones y mensajes de apoyo de seguidores, amigos y figuras del deporte, quienes acompañaron a la exnadadora en este difícil momento y destacaron la sensibilidad de sus palabras para despedir a quien fue una persona muy importante en su vida. (NA)