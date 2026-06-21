El municipio informó que habrá cortes de calzada en diferentes sectores por la realización de obras

El municipio informó que este lunes y martes se producirán cortes de calzada en distintos sectores de la ciudad debido a la realización de trabajos de infraestructura urbana.

De acuerdo con el área de prensa de comunal, el cronograma de interrupciones es el siguiente:

Lunes 22 de junio

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

De 7 a 18 horas se cortará en calle Beruti 810, entre 25 de Mayo y Luiggi, por trabajos de ABSA.

De 9 a 14 horas, será el turno de calles Cruz del Sur 30, León de Iraeta 210 y Kennedy 175, por intervención en reductores de velocidad.

Por 48 horas, además, se producirá el cese en calle Bouchard, entre Cramer y Paroissien, por reconstrucción de infraestructura.

Martes 23 de junio

A partir de las 8, el corte se producirá en calle Gorriti 320, a raíz de una obra particular, por lo que la línea 514 cambiará parte de su trayecto hacia Maldonado (Moreno, Terrada y Gorriti hasta retomar el itinerario usual).