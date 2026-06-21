El municipio informó que habrá cortes de calzada en diferentes sectores por la realización de obras
Además, una línea de colectivo deberá modificar su recorrido durante las primeras horas del martes.
El municipio informó que este lunes y martes se producirán cortes de calzada en distintos sectores de la ciudad debido a la realización de trabajos de infraestructura urbana.
De acuerdo con el área de prensa de comunal, el cronograma de interrupciones es el siguiente:
Lunes 22 de junio
De 7 a 18 horas se cortará en calle Beruti 810, entre 25 de Mayo y Luiggi, por trabajos de ABSA.
De 9 a 14 horas, será el turno de calles Cruz del Sur 30, León de Iraeta 210 y Kennedy 175, por intervención en reductores de velocidad.
Por 48 horas, además, se producirá el cese en calle Bouchard, entre Cramer y Paroissien, por reconstrucción de infraestructura.
Martes 23 de junio
A partir de las 8, el corte se producirá en calle Gorriti 320, a raíz de una obra particular, por lo que la línea 514 cambiará parte de su trayecto hacia Maldonado (Moreno, Terrada y Gorriti hasta retomar el itinerario usual).