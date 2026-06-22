La crueldad que golpea a la naturaleza

Pablo Álvarez palvarez@lanueva.com Recibido en 1993, acumula 28 años de trayectoria en el periodismo local. Ex jefe de la sección Deportes y La Ciudad y actual secretario de Redacción de La Nueva. Ex profesor de los dos institutos de Periodismo de la ciudad. Especialista en temas deportivos, sociales y gremiales.

La difusión de un video en el que dos jóvenes matan a golpes a una nutria en Bahía Blanca provocó indignación social, denuncias judiciales y un profundo debate sobre el vínculo que mantenemos con los animales que comparten nuestro entorno.

Más allá de la conmoción que genera el caso por su extrema violencia, el episodio invita a reflexionar sobre una problemática más amplia: el maltrato y la crueldad animal como expresiones de una relación desequilibrada con la naturaleza.

La víctima fue un coipo, también conocido popularmente como nutria, una especie nativa de los humedales argentinos que habita lagunas, arroyos y cursos de agua de gran parte del país. Su presencia forma parte del patrimonio natural bonaerense y cumple un rol ecológico importante dentro de los ecosistemas acuáticos.

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Sin embargo, la agresión sufrida por este ejemplar no constituye un hecho aislado. Organizaciones ambientalistas y proteccionistas advierten desde hace años sobre la persistencia de situaciones de maltrato tanto hacia animales domésticos como hacia especies silvestres.

La diferencia es que, en muchos casos, la violencia contra la fauna nativa pasa inadvertida o no genera la misma sensibilidad social.

Una conducta penada por la ley

En Argentina, el maltrato y la crueldad animal son delitos contemplados por la Ley Nacional 14.346, vigente desde 1954. La norma establece penas de prisión para quienes inflijan sufrimientos injustificados o provoquen la muerte de animales mediante actos de crueldad.

La legislación distingue entre malos tratos —como la falta de alimentación adecuada, la explotación excesiva o el uso de sustancias nocivas— y actos de crueldad, categoría en la que se incluyen las torturas, mutilaciones y la muerte provocada por simple perversidad.

No obstante, numerosas organizaciones consideran que las sanciones resultan insuficientes para la gravedad de muchos hechos y reclaman una actualización de la normativa que contemple penas más severas y mecanismos de prevención más efectivos.

Fauna silvestre

Especialistas en conservación coinciden en que muchas agresiones contra animales silvestres tienen su origen en el desconocimiento. La expansión urbana, la ocupación de nuevos espacios y la transformación de ambientes naturales generan encuentros cada vez más frecuentes entre personas y especies que históricamente habitaban esos lugares.

Coipos, carpinchos, zorros, tortugas y numerosas aves forman parte de esa fauna que convive con las comunidades humanas. Sin embargo, la falta de información suele derivar en miedo, rechazo o comportamientos violentos.

A ello se suman prácticas culturales arraigadas, mitos sobre determinadas especies y, en algunos casos, acciones realizadas simplemente por diversión o para obtener visibilidad en redes sociales.

El resultado es una conducta que no solo afecta a un animal en particular, sino que también impacta sobre la biodiversidad y el equilibrio de los ecosistemas.

Problema que se repite

El caso ocurrido en Bahía Blanca se suma a otros episodios que en los últimos años generaron repercusión nacional.

Entre ellos, la destrucción de cientos de nidos y la muerte de más de un centenar de pingüinos de Magallanes en Punta Tombo, los ataques a pumas registrados en Córdoba y Catamarca y el tráfico ilegal de aves silvestres destinado al comercio clandestino.

Aunque los contextos son diferentes, todos estos hechos evidencian una misma problemática: la persistencia de conductas humanas que desconocen el valor de otras formas de vida y su importancia para el ambiente.

Especialistas en conservación sostienen que la respuesta no puede limitarse únicamente a las sanciones penales. La educación ambiental aparece como una herramienta clave para prevenir estos comportamientos y promover formas más respetuosas de convivencia con la naturaleza.

Comprender que los seres humanos forman parte de un mismo ecosistema junto a miles de especies permite desarrollar una mirada diferente sobre la fauna silvestre. Conocer qué animales habitan la región, cuál es su función ecológica y por qué deben ser protegidos ayuda a construir una cultura basada en el respeto y la conservación.

La muerte de una nutria en Bahía Blanca representa mucho más que un acto de violencia contra un animal indefenso. Es también una señal de alerta sobre la necesidad de fortalecer la educación ambiental, promover el respeto por la biodiversidad y comprender que proteger a la fauna silvestre es, en definitiva, proteger el equilibrio natural del que todos dependemos.

Porque cada especie cumple un papel dentro de los ecosistemas. Y cuando la crueldad elimina una vida, también deja una huella sobre el ambiente que compartimos.