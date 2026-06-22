Un lunes no tan lunes: la Selección Argentina se mide ante Austria en busca de la clasificación a 16avos

La Selección Argentina se mide esta tarde ante Austria, en la continuidad del Mundial 2026 que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

El combinado nacional se presentará desde las 14, en el encuentro correspondiente a la segunda fecha del Grupo J, que se jugará en el estadio AT&T de Arlington.

El árbitro principal del partido será el egipcio Amin Omar y el partido podrá verse por la TV Publica, TyC Sports, Telefe, TyC Sports Play, Mitelefe.com, Paramount+, Disney+ Premium y DSports.

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El equipo que dirige Lionel Scaloni viene de tener un gran debut, con victoria por 3 a 0 contra Argelia, con tres goles de Lionel Messi.

El capitán rosarino tuvo su gran noche en Kansas, lo que le permitió alcanzar a Miroslav Klose como máximo goleador de la cita mundialista con 16 festejos.

Su gran presentación y buena forma física, lo ubican nuevamente entre los titulares al rosarino, quien el miércoles cumplirá 39 años.

Pese a que el DT no confirmó el equipo ayer, en conferencia de prensa, la principal duda pasa por el lateral derecho, ya que Gonzalo Montiel salió en el entretiempo en el debut por un problema muscular, dejándole el lugar a Nahuel Molina, quien lo reemplazaría esta tarde.

Quien continuaría entre los titulares es el bahiense Lautaro Martínez, quien volvería a compartir ataque con Messi.

Austria, en tanto, también tuvo un positivo estreno mundialista, ya que superó a Jordania por 3 a 1.

*¿Qué tiene que pasar?

La Selección tiene la chance de asegurar hoy mismo el pase a los cruces, incluso también la primera colocación, una fecha antes de la fase de grupos.

El único resultado que le aseguraría al 100% la clasificación a la próxima instancia a la "Albiceleste" sería el triunfo, ya que con seis puntos clasificaría en el peor de los casos como el mejor tercero.

Por otra parte, un empate o una derrota obligaría a la Selección a empatar o ganarle a Jordania para no tener que sacar la calculadora.

Los vigentes campeones de América y del mundo también tienen la chance de asegurarse la primera posición en el Grupo J, aunque no depende al 100% de ellos.

Para que esto ocurra, la "Scaloneta" deberá ganarle a Austria y esperar a que Argelia empate o le gane a Jordania, que cruzarán esta medianoche.

Esto ocurre porque el criterio de desempate es el olímpico, en el que se tienen en cuenta los enfrentamientos entre aquellos equipos que están igualados en puntos.

En caso de que se den los mencionados resultados en la segunda fecha, la Selección argentina solo podría terminar empatada en puntos con Austria y Argelia, dos rivales a los que ya derrotó, por lo que no finalizarían por encima suyo en la tabla.

Si los dirigidos por Lionel Scaloni avanzan en la primera colocación del Grupo J, jugarán en 16avos de final contra el segundo del Grupo H (España, Cabo Verde, Uruguay y Arabia Saudita). El choque será el viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami desde las 19 de Argentina.

En caso de quedar en la segunda posición de la zona, el duelo de 16avos será contra el líder del Grupo H el jueves 2 de julio en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

*El resto

La segunda fecha del Grupo J se completará esta noche, cuando se enfrenten Argelia y Jordania.

El partido se disputará y comenzará a la medianoche.

*El grupo

Así está la tabla de posiciones del Grupo J antes del inicio de la segunda fecha: 1°) Argentina, 3 puntos (+3); 2°) Austria, 3 (+2); 3°) Jordania, 0 (-2) y Argelia, 0 (-3).

*Cómo sigue

La tercera y última fecha de la fase clasificatoria se jugará unificada, porque los dos partidos irán en mismo día y horario: el sábado a las 23.

Argentina se medirá ante Jordania, nuevamente en Arlington.

Mientras que Argelia y Austria cruzarán en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

*Probables formaciones

-Argentina: Emiliano Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cristian Cuti Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada, Lionel Messi y Lautaro Martínez.

-Austria: Alexander Schlager; Konrad Laimer, Philipp Lienhart, Kevin Danso o Patrick Wimmer, David Alaba, Phillipp Mwene o Stefan Posch; Nicolas Seiwald, Xaver Schlager o Carney Chukwuemeka, Marcel Sabitzer; Romano Schmid y Marko Arnautovic o Sasa Kalajdzic.

-Hora: 14 (Horario argentino).

-Estadio: AT&T Stadium de Dallas, Estados Unidos.

-Árbitro: Amin Mohamed (Egipto).

-TV: Telefé, TyC Sports, DSports, TV Pública, Disney+ Premium y Paramount+.

(Con información de Infobae)