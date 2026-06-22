Messi igualó un récord histórico de Just Fontaine y Jairzinho

Luego de las dos conquistas e hoy, Lionel Messi alcanzó un registro histórico que sólo dos futbolistas habían logrado conseguir en las Copas del Mundo: anotar goles en seis encuentros de forma consecutiva.

De esta manera, La Pulga logró emular al francés Just Fontaine quien anotó todos los goles durante el Mundial de Suecia 1958 y al brasileño Jairzinho, quien tuvo asistencia perfecta en la red en todos los encuentros que disputó rumbo al título de México 1970.

El camino de esta impresionante racha para "La Pulga" comenzó a edificarse en las instancias decisivas de la inolvidable consagración en Qatar.

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El primer eslabón se dio el 3 de diciembre de 2022 en los octavos de final, cuando Argentina derrotó 2 a 1 a Australia y Messi abrió el marcador a los 35 minutos. Seis días después, el 9 de diciembre por los cuartos de final, aportó su tanto de penal a los 73 minutos en el empate 2 a 2 ante Países Bajos, un encuentro que terminaría resolviéndose en la tanda de penales.

La consistencia del capitán continuó el 13 de diciembre en las semifinales ante Croacia, donde convirtió de penal a los 34 minutos para encaminar el 3 a 0 definitivo.

La histórica final del 18 de diciembre de 2022 contra Francia vio a un Messi encendido que anotó por duplicado: el primero llegó de penal a los 23 minutos y el segundo en el tiempo extra, a los 108 minutos, previo a la gloria máxima desde los doce pasos.

La vigencia absoluta del astro se ratificó en el estreno de la presente cita mundialista, el pasado 16 de junio de 2026, cuando brilló con un triplete a los 17, 60 y 76 minutos en la goleada 3 a 0 de Argentina frente a Argelia, sellando de esta manera sus cinco presentaciones seguidas mandando la pelota a la red.