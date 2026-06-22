Dólar en Bahía Blanca: a cuánto cerraron este lunes todas las cotizaciones

El dólar oficial finalizó esta tarde su cotización a un valor promedio de $1.482,70 para la venta y de $1.429,90 para la compra en Bahía Blanca, registrando una baja de 0,03% en relación al cierre del pasado viernes.

En tanto, el dólar blue se ofreció a $1.510,00 (+1,00%) para la venta en nuestra ciudad, y a $1.495,00 (+1,00%) en las financieras de la city porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, se sitúa en $1.924,00 (0,00%); el MEP cotiza a $1.481,77 (+0,25%), y el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.527,35 (-0,97%).

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El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, se posiciona en 422 puntos básicos (-1,80%).