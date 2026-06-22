Confirmado el 11 titular de la Selección argentina para enfrentar a Austria

Lautaro vuelve a salir desde el arranque. Foto: Selección.

La Selección argentina se enfrentará este lunes con su par de Austria, por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, y el director técnico Lionel Scaloni tiene el 11 titular.

En el arco estará Emiliano "Dibu" Martínez, quien viene de mantener la valla invicta en el debut ante Argelia que terminó en triunfo 3-0.

La defensa, por su parte, la conformarán Nahuel Molina, que ya está completamente recuperado de su lesión, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En la mitad estarán los tres que suelen ser titulares en el corazón de la cancha: Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández.

Además, Thiago Almada ingresará en lugar de Nicolás González, quien asistió a Lionel Messi en el tercer y último gol frente a Argelia.

Finalmente, en la delantera volverán a decir presente Lionel Messi y Lautaro Martínez.

La formación de la Selección argentina para enfrentar a Austria: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni