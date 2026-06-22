Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Fútbol.

Liga de Suárez: Automoto ganó y se quedó con el 1 de su Grupo

El azulgrana de Octavio Araneta superó a Boca de Suárez 3 a 0 y tendrá la ventaja de localía hasta la final si es que sigue avanzando.

Fotos: deportornquist.com.ar

Automoto tenía que ganar y no falló. Superó a Boca Juniors como visitante 3 a 0 y terminó en lo más alto de la Zona A, tras cerrarse la fase de grupos del torneo Apertura de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.

El elenco que conduce Octavio Araneta no dejó pasar la chance y cerró la campaña --antes de iniciar los playoffs-- con 11 triunfos y apenas una derrota.

Por su parte, Unión de Tornquist cerró con derrota en casa (2-0 ante Atlético Huanguelén) en la Zona B, que quedó en poder de Blanco y Negro de Coronel Suárez.

Resultados

ZONA A

Leandro N. Alem 1 (Jonathan Díaz), Independiente (Rivera) 2 (Ulises Carrizo y Matías Soria).

Boca Juniors 0, Automoto 3 (Joaquín Giménez, Luis Vila y Luciano Harnts).

Deportivo Argentino 1 (Tobías Albornoz), Club Sarmiento 1 (Maximiliano Graff, de penal).

Independiente (San José) 3 (Germán Oryejovsky --2-- y Cristian Roth), Puan F. Club 3 (Facundo Rapetti --2-- y Marcos Gigena).

Empleados de Comercio 1 (Facundo Gadea), Racing Club 1 (Emilio Romero).

Libre: Deportivo Sarmiento.

ZONA B

Deportivo Rivera 8 (Mateo Pauletto, Mariano Balda, Bautista Ferrari, Alejandro Ramírez --2--, Federico Regalado --2-- y Augusto Slobodianinck), San Martín (Santa Trinidad) 0.

Unión (Tornquist) 0, Atlético Huanguelén 2 (Liberato Magdaleno y Fantino Van der Tuin).

Peñarol de Pigüé 2 (Facundo Cabral y Emiliano Aliberti), Unión Pigüé 2 (Gustavo Schilereff, de penal, y Luciano Entraigas).

Tiro Federal (Puan) 3 (Nazareno Romero --2-- y Alejo Lucien), El Progreso 1 (Eduardo García, de penal).

San Martín (Carhué) 1 (Agustín Echaide, de penal), Peñarol (Guaminí) 0.

Libre: Blanco y Negro.

LOS CRUCES

Automoto-Unión Pigüé, Tiro Federal de Puan-Independiente de Rivera, Club Sarmiento-Peñarol de Pigüé, Deportivo Rivera-Empleados de Comercio, Blanco y Negro-Independiente de San José, Puan F. Club-El Progreso, San Martín de Carhué-Deportivo Argentino y Racing Club-Peñarol de Guaminí.

LAS TABLAS

Zona “A”                                                         

Equipo

Pts

PJ

G

E

P

Gf

Gc

Automoto

33

12

11

0

1

31

4

Racing Club

29

12

9

2

1

30

12

Club Sarmiento

23

12

7

2

3

20

11

Puan F. Club

22

12

6

4

2

21

18

Independiente (R)

21

12

6

3

3

21

17

D. Argentino

15

12

4

3

5

19

13

E. de Comercio

12

12

2

6

4

26

20

Independiente (SJ)

12

12

3

3

6

23

28

Boca Juniors

11

12

2

5

5

16

29

D. Sarmiento

7

12

2

1

9

17

29

Leandro N. Alem

0

12

0

0

12

7

54

Zona “B”

Equipo

Pts

PJ

G

E

P

Gf

Gc

Blanco y Negro

25

12

7

4

1

23

13

Deportivo Rivera

23

12

7

2

3

31

17

San Martín (C)

20

12

5

5

2

21

17

Tiro Federal (P)

19

12

5

4

3

21

19

El Progreso

17

12

5

2

5

20

21

Peñarol de Pigüé

14

12

3

5

4

15

16

Peñarol (Guaminí)

14

12

3

5

4

11

11

Unión Pigüé

13

12

3

4

5

16

19

A. Huanguelén

12

12

2

6

4

10

12

San Martín (ST)

12

12

3

3

6

12

18

Unión (Tornquist)

6

12

1

3

8

7

20

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La región.
Sociedad.
Básquetbol.
Fútbol.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE