Liga de Suárez: Automoto ganó y se quedó con el 1 de su Grupo

Automoto tenía que ganar y no falló. Superó a Boca Juniors como visitante 3 a 0 y terminó en lo más alto de la Zona A, tras cerrarse la fase de grupos del torneo Apertura de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.

El elenco que conduce Octavio Araneta no dejó pasar la chance y cerró la campaña --antes de iniciar los playoffs-- con 11 triunfos y apenas una derrota.

Por su parte, Unión de Tornquist cerró con derrota en casa (2-0 ante Atlético Huanguelén) en la Zona B, que quedó en poder de Blanco y Negro de Coronel Suárez.

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Resultados

ZONA A

Leandro N. Alem 1 (Jonathan Díaz), Independiente (Rivera) 2 (Ulises Carrizo y Matías Soria).

Boca Juniors 0, Automoto 3 (Joaquín Giménez, Luis Vila y Luciano Harnts).

Deportivo Argentino 1 (Tobías Albornoz), Club Sarmiento 1 (Maximiliano Graff, de penal).

Independiente (San José) 3 (Germán Oryejovsky --2-- y Cristian Roth), Puan F. Club 3 (Facundo Rapetti --2-- y Marcos Gigena).

Empleados de Comercio 1 (Facundo Gadea), Racing Club 1 (Emilio Romero).

Libre: Deportivo Sarmiento.

ZONA B

Deportivo Rivera 8 (Mateo Pauletto, Mariano Balda, Bautista Ferrari, Alejandro Ramírez --2--, Federico Regalado --2-- y Augusto Slobodianinck), San Martín (Santa Trinidad) 0.

Unión (Tornquist) 0, Atlético Huanguelén 2 (Liberato Magdaleno y Fantino Van der Tuin).

Peñarol de Pigüé 2 (Facundo Cabral y Emiliano Aliberti), Unión Pigüé 2 (Gustavo Schilereff, de penal, y Luciano Entraigas).

Tiro Federal (Puan) 3 (Nazareno Romero --2-- y Alejo Lucien), El Progreso 1 (Eduardo García, de penal).

San Martín (Carhué) 1 (Agustín Echaide, de penal), Peñarol (Guaminí) 0.

Libre: Blanco y Negro.

LOS CRUCES

Automoto-Unión Pigüé, Tiro Federal de Puan-Independiente de Rivera, Club Sarmiento-Peñarol de Pigüé, Deportivo Rivera-Empleados de Comercio, Blanco y Negro-Independiente de San José, Puan F. Club-El Progreso, San Martín de Carhué-Deportivo Argentino y Racing Club-Peñarol de Guaminí.

LAS TABLAS

Zona “A”