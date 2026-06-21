Caza y Pesca, el primero en festejar en el Manu Ginóbili y Barracas, el único invicto de local

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Caza y Pesca Huracán Médanos y Barracas comenzaron ganando esta noche en las series semifinales correspondientes a la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce, "Municipio de Villarino".

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El equipo medanenses lo hizo nada menos que frente a Bahiense del Norte B, por 65 a 62, dejando sin invicto el Manu Ginóbili.

En consecuencia, Barracas ahora es el único que no perdió de local, tras derrotar a Pellegrini, por 79 a 73.

Los segundos partidos de las series -al mejor de tres- se disputarán el próximo miércoles en Médanos y Punta Alta.

Bahiense B (0), Caza y Pesca (1)

Caza y Pesca Huracán Médanos derrotó como visitante a Bahiense del Norte B, 65 a 62, logró la séptima victoria en fila y, al mismo tiempo, le cortó el invicto (6 juegos) como local al tricolor.

Los medanenses marcaron diferencia desde el inicio (9-0), aunque no pudieron mantener y el primer terminaron arriba apenas 16-14.

Todo se hizo muy parejo y Bahiense estuvo al frente en dos oportunidades: 41-30 (triple de La Bella) y 44-42 (triple de Sureda), aunque se fueron 44-44 al primer tiempo.

El resto del partido la visita logró liderar en el marcador y tuvo un efectivo cierre de tres puntos, con triples de Juan Cruz Redivo (61-57) y Francisco Perrín (64-60), soportando en el medio uno de Andrés Tavella.

Otra vez Caza y Pesca tuvo un tridente determinante, con Nicolás Sánchez, que terminó con 13 unidades (4-7 en t2 y 5-8 en t1, al margen del 0-3 en t3), más 10 rebotes y 8 asistencias.

También Juan Cruz Redivo, autor de 20 puntos (2-7 en t3, 6-10 en t2 y 2-4 en t1), más 8 rebotes y Agustín Solomon, que sumó 15 puntos (2-4 en t3, 4-7 en t2 y 1-3 en t1), más 6 asistencias, 5 rebotes y 3 recuperos.

Bahiense, por su parte, tiró 13-45 en triples: 5-10 de Andrés Tavella y 4-11 de La Bella, entre los que más lanzaron. Ambos fueron los principales anotadores, con 17 y 19 respectivamente.

Bahiense del Norte B (62): B. Massa, L. La Bella (19), J.M. Pites (3), C. Massa, C. Brugniere (11), fi; M. Fernández (1), F. Sureda (3), A. Tavella (17), M. Moretti (5), A. Vilarino y G. Di Stéfano (3). DT: Santiago Cappa.

Caza y Pesca (65): A. Solomon (15), N. Sánchez (13), J.C. Redivo (20), F. Perrín (8), H. Banegas (6), fi; T. Martz (3) y M. Nievas. DT: Gabriel Asnes.

Cuartos: Bahiense, 14-16; 31-32 y 44-44.

Árbitros: Juan Cruz Schernenco, Juan Gabriel Jaramillo y Fabrizio Rey.

Cancha: Manu Ginóbili (Bahiense del Norte).

Serie: Caza y Pesca, 1-0.

Barracas (1), Pellegrini (0)

Convirtiendo el 92,40% entre tres jugadores, Barracas derrotó a Pellegrini, 79 a 73 y le dio continuidad a su invicto como local, que ahora se extiende a ocho victorias.

El principal goleador fue Rafael Eliosoff, con 29 puntos (4-6 en t3, 6-10 en t2 y 5-6 en t1), Luciano Polak sumó 28 (4-12 en t3, 5-11 en t2 y 6-7 en t1) y Mauro Capurso terminó con 16 (3-8 en t3, 3-4 en t2 y 1-7 en t1).

La visita llegó a estar arriba 28-14 en 2 minutos del segundo cuarto, con 11 puntos de Gastón Chaves y un trabajo silencioso de Andrés Almirón.

Impulsados por la energía que transmitió Capurso y los puntos de Eliosoff, más la amenaza constante de Polak, los locales metieron un parcial de ¡23-2! en 5m10.

Ese buen momento se extendió, plasmando un 34-11, por lo que Barracas escapó 48-39 y terminó el tercer cuarto 56-52 arriba (anotaron los 17 entre Polak -10- y Eliosoff -7-).

A falta de 6m45 estaban 59-59 y ya en un final donde el error se pagaba caro, Capurso falló dos libres (completó 1-7) restando 40 segundos (75-71); Gómez Lépez respondió con 2-2 (75-73), atraparon a Capurso en mitad de cancha y la perdió, y con 15 segundos a Chaves se le escapó la pelota cuando iba derecho al cesto.

Jugando con el reloj a favor, Polak recibió falta y anotó 2-2 (77-73) restando 12 segundos; en la reposición hubo un tiro de tres de Almirón y la visita tuvo que cortar con falta, aunque Polak fue a la línea y completó 6-7 con los dos que anotó.

Barracas (79): M. Capurso (16), L. Polak (28), L. Durán (2), R. Catalá (4), R. Eliosoff (29), fi; A. Astradas, A. Passeggi y D. Ilari. DT: Albano Schneider.

Pellegrini (73): J.I Castro (10), N. Themtham (6), M. Barrera (1), Andrés Almirón (21), Francisco Godeas (8), fi; I. Gómez Lepez (11), G. Chaves (16) y B. Frayssinet. DT: Juan Sergio Palumbo.

Cuartos: Barracas, 14-17; 39-34 y 56-52.

Árbitros: Horacio Sedán⁩, Ariel Di Marco⁩ y Leonardo Bressan⁩.

Cancha: El Bosque (Barracas).

Serie: Barracas, 1-0.