Frío e inestable: cómo será el lunes en Bahía Blanca

Una jornada con temperaturas bajas, precipitaciones ocasionales y viento del sudoeste es la que vivirá la ciudad de Bahía Blanca en este inicio de semana, ya transitando el invierno 2026.

Según se indicó desde el servicio Satelmet, la temperatura máxima alcanzará los 11 grados centígrados.

En la mañana el tiempo será frío y nuboso con ocasionales precipitaciones, mejorando con soleados; el viento será moderado del sudoeste y la visibilidad será buena.

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La temperatura mínima será de 5 grados centígrados.

En la tarde, el tiempo será frío con nubosidad variable. El viento tendrá intensidad moderada del sudoeste, el índice de radiación ultravioleta será normal y la visibilidad, buena.

Por esas horas, se dará la máxima del lunes, con 11 grados centígrados.

La noche, en tanto, será nubosa e inestable. Se estima para medianoche una temperatura de 6 grados centígrados.