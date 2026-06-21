Día del Padre 2026: las promociones no alcanzaron y las ventas cayeron por cuarto año seguido

Las ventas por el Día del Padre 2026 cayeron 0,3% frente al 2025, medidas a precios constantes, exhibiendo un menor poder de compra que no logró ser compensado por las promociones, según reveló la Confederación Argentina de la Mediana Empresa.

Las compras en el marco de la tradicional celebración en honor a los padres, volvieron a ser menores que las del año previo, evidenciando “el impacto del enfriamiento del consumo”, a pesar de que se registraron “más del 80% de los comercios realizando promociones especiales”.

Al respecto, desde la entidad gremial-empresaria, precisaron que “las principales apuestas pasaron por otorgar facilidades financieras con tarjetas de crédito y beneficios por pagos al contado”, pero señalaron que “la efectividad de estas herramientas estuvo muy contenida por la cautela generalizada de los compradores”.

El ticket promedio alcanzó los $78.986, lo que representa un incremento nominal frente al año pasado, cuando se ubicó en $41.302 y la suba alcanzó a superar la inflación del período aunque no fue suficiente para totalizar más ventas que en el 2024.

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Desde CAME expusieron que “este valor estuvo en línea con el comportamiento observado en el agregado, donde las operaciones se concentraron mayormente en los artículos más económicos de cada sector y en mercadería en oferta, lo que evidencia la prioridad de los clientes por resguardar el presupuesto del hogar”.

De esta manera, el Índice de Ventas Minoristas para el Día del Padre registró por cuarto año consecutivo una variación interanual negativa, reflejando una tendencia sostenida de debilidad en el consumo vinculado a esta celebración.

El descenso del -0,3% de este año se suma al retroceso del -1,7% de 2025, -10,2% de 2024 y del -1,2% de 2023, consolidando un ciclo de resultados desfavorables para el sector en esta fecha clave del calendario comercial.

En cuanto a la percepción de los comerciantes, el 38,1% de los encuestados en el relevamiento señaló que el Día del Padre tuvo un impacto moderado, un 36,5% evaluó que la fecha aportó algo de movimiento, aunque resultó insuficiente para modificar el escenario de fondo.

En los extremos, apenas un 7,4% consideró que la jornada fue un factor determinante para traccionar la actividad, mientras que el 18% restante sentenció que la celebración no generó ningún tipo de estímulo en su facturación.

Repitiendo el patrón observado en 2025, cuatro de las seis categorías relevadas lograron cerrar la fecha en terreno positivo. Esta reactivación estuvo liderada por los rubros de Librería e Indumentaria, los cuales anotaron un avance del 2,1% en la comparación interanual, seguidos con incrementos más sutiles por Electrodomésticos, artefactos del hogar y equipos de audio y video (0,8%) y Calzado y marroquinería (0,4%).

En la vereda de enfrente, la contracción más severa se concentró en el segmento de Equipos periféricos, accesorios y celulares, que acusó un desplome del 6,1%; secundado por Cosméticos y perfumería, con un retroceso del 3,8%. (con información de NA)