Un informe señala que hay una demanda "cautelosa" en las compras por el Día del Padre

El gasto promedio proyectado para los regalos del Día del Padre de este año se estima que ronda los $62.000. La indumentaria y las experiencias aparecen como las opciones más elegidas por los consumidores, reveló un informe de la consultora Focus Market. Además, según el relevamiento, este 2026 detectó un comprador más selectivo y atento a las promociones.

El sondeo reflejó expectativas moderadas para una fecha clave del calendario comercial. Junto al Día de la Madre y Navidad son las fechas de mayores ventas. El estudio se da en un contexto en el que las ventas minoristas acumulan una caída del 3,1% en lo que va del año.

Según el estudio, la indumentaria lidera las preferencias de compra con el 33,4% de las elecciones. En segundo lugar aparecen las experiencias —como cenas o días de campo— con el 24,9%, mientras que vinos y licores concentran el 13,9% de las preferencias.

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Los tres rubros repiten el podio del año pasado. Más atrás se ubican el calzado (6,9%), perfumería (6,7%), informática, TV y video (4,5%) y herramientas (2,7%).

En cuanto a los canales de compra, los centros comerciales a cielo abierto encabezan las elecciones con el 33% de las operaciones. El comercio electrónico se posiciona en segundo lugar con el 27%, seguido por los shoppings, que concentran el 22% de la demanda. Los outlets y supermercados reúnen el 11% y el 7%, respectivamente.

Dentro del ecosistema digital, el sitio web oficial de los vendedores representa el principal canal de compra online, con el 40% de las operaciones. Los marketplaces concentran el 37%, mientras que Instagram participa con el 15% y Facebook con el 6%.

El director de Focus Market, Damián Di Pace, señaló que “con estabilidad de precios e inflación en descenso, este año notamos una demanda mucho más cautelosa en la previa al Día del Padre”. Además, sostuvo que “a diferencia de otras campañas, el consumidor está comparando más, esperando los últimos descuentos y priorizando las compras en los días previos”. (La Capital)