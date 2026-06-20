Falleció Roberto García a los 81 años y hay luto en los medios

García fue director de Ámbito Financiero por 25 años y actualmente conducía su ciclo “La Mirada” en la pantalla de Canal 26. Foto: Agencia NA/Redes.

El periodismo argentino está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Roberto García. El analista político y económico murió este sábado a los 81 años y dejó una huella profunda tras más de 60 años de trabajo ininterrumpido en medios gráficos, radio y televisión.

La noticia fue ratificada por sus allegados y comunicada oficialmente a través de la pantalla de Canal 26, señal que fue su última casa periodística.

Sus familiares informaron que no se realizará un velorio público, respetando el deseo de una despedida íntima, en tanto que el entierro del reconocido comunicador tendrá lugar este domingo por la mañana en un cementerio privado ubicado en la zona norte del Gran Buenos Aires.

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Nacido el 2 de junio de 1945, García inició su camino profesional a los 20 años, cuando decidió abandonar sus estudios de Derecho en la Universidad Nacional de La Plata para abrazar su vocación.

Sus primeros pasos destacados fueron en la mítica revista Primera Plana, uno de los emblemas del periodismo político de los años 60, donde alcanzó el cargo de secretario de redacción.

Integró el equipo del diario La Opinión, fundado por Jacobo Timerman, donde permaneció hasta el cierre del medio en 1980, consolidando una trayectoria marcada por el análisis detallado del poder.

El tramo más extenso y reconocido de su carrera se desarrolló en Ámbito Financiero, medio en el cual ejerció como director periodístico durante un cuarto de siglo, entre los años 1983 y 2008. Bajo su dirección, el diario se consolidó como una fuente de consulta ineludible para comprender las relaciones de poder en Argentina y, por su labor, fue distinguido con el Premio Konex y formó parte de la Academia Nacional de Periodismo.

En televisión, su presencia se volvió cotidiana en los últimos años a través de Canal 26, señal donde creó y condujo La Mirada, un programa de análisis político que lideró junto a su hijo, Javier García.

Ante la novedad de su deceso, diversas personalidades del ámbito público manifestaron sus condolencias, entre las que se destacaron el secretario de Turismo, Daniel Scioli, y periodistas como Ceferino Reato y Liliana Franco.

Mediante un comunicado oficial emitido por la última emisora en la que trabajó, manifestaron que "Canal 26 pierde a uno de sus referentes", destacando a su vez su estilo único, sus fuentes y su capacidad para interpretar la realidad nacional.

Por su parte, Franco, quien lo consideraba su maestro, lamentó profundamente su partida y expresó de manera taxativa que “se va una parte del periodismo” tras conocerse la muerte del analista.