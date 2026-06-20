Un incendio forestal en Cafayate ya consumió cerca de 200 hectáreas

El gobierno provincial emitió un alerta nacional para reforzar el operativo de combate

Unas 200 hectáreas fueron arrasadas por un incendio forestal que se originó en la localidad de Cafayate, ubicada a 200 kilómetros al suroeste de la ciudad de Salta, según confirmaron las autoridades locales de Defensa Civil.

Las llamas afectan las inmediaciones del aeródromo y del parque de paneles solares, impulsadas por un fuerte viento Zonda, característico de la región, mientras que el Concejo Deliberante de Cafayate declaró la emergencia ambiental por un plazo de 18 meses ante esta situación.

La ordenanza menciona la afectación de importantes superficies de bosque nativo y de especies protegidas, como el algarrobo, declarado de especial interés ecológico. Asimismo, los concejales remarcaron que los incendios se produjeron pese a las prohibiciones vigentes sobre quemas a cielo abierto y pidieron acciones urgentes para frenar la propagación del daño ambiental.

Juan Ignacio Vilchez, subsecretario de Defensa Civil de la provincia, señaló que "estamos hablando de cerca de 200 hectáreas, con un gran perímetro. Afortunadamente, gran parte de la cabeza del incendio se fue a lugares con poca vegetación".

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Asimismo, y en declaraciones al diario El Tribuno, el funcionario anticipó que "este es un incendio que va a llevar mucho tiempo. Calculamos que estaremos un par de semanas trabajando arduamente para contenerlo nuevamente. Todo depende de las condiciones meteorológicas".

"El viento Zonda generó complicaciones, hoy contamos con condiciones favorables y esperamos aprovechar la ventana climática para dar soluciones en los puntos críticos", afirmó Vilchez.

En tanto, y ante la compleja situación, el gobierno provincial emitió un alerta nacional para reforzar el operativo de combate, mientras se espera la llegada de brigadistas y bomberos de otras provincias para colaborar en las tareas de control y contención de las llamas.

Cafayate, ubicada en el corazón de los Valles Calchaquíes, es una zona de atractivos turístico, pero tambiés reconocida como una de las regiones vitivinícolas más importantes del país, debido a su producción de vinos de altura. (NA)